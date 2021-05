Pandemii navzdory. Podíl Čechů, kteří neplatí včas dluhy, letos klesl

Při práci z domu chybí podle průzkumu společnosti Up Česká republika 40 procentům zaměstnanců kontakt se spolupracovníky. Postrádají také pravidelný pracovní režim jako je cesta do práce a z práce či pauza na oběd. Především lidé do 26 let si stěžují, že ztratili benefit ve formě občerstvení zdarma.