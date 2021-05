Papež se postavil za uvolnění patentů na vakcíny proti covidu

Světová zdravotnická organizace (WHO) dnes schválila k nouzovému použití vakcínu proti covidu-19 čínského výrobce Sinopharm. V Ženevě to oznámil šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Podle světových tiskových agentur to znamená, že nyní vakcínu mohou nakupovat a distribuovat organizace OSN.