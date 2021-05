Pešán rozhodl. Na MS se nepředstaví Hynek Zohorna, kouč počítá s dalšími posilami z NHL

Dosud se mluvilo pouze o třech variantách, jak by mohlo celé martýrium kolem hledání nového spolupořadatele letošního hokejového světo vého šampionátu - poté, co vše začalo rozhodnutím Rady Mezinárodní hokejové federace IIHF o odebrání pořadatelství MS Bělorusku - skončit. Mluvilo se dosud o Dánsku a Slovensku, jako o možných nových spolujpořadatelích MS. A nebo pak o variantě hovořící o Lotyšsku jako o jediném pořadateli. Nyní se ale objevila nová možná varianta. Lotyšsku totiž nabídla pomoc sousední Litva. Jak to nakonec všechno dopadne, to bude jasné do dvou až tří týdnů.