Piráti a Starostové dál chtějí rozpustit Poslaneckou sněmovnu

"V této chvíli, kdy naše vláda přistoupila k silnému diplomatickému kroku, bohužel s celkem velkorysou lhůtou na odchod ruských diplomatů z České republiky, nepovažujeme vyslovení prosté nedůvěry vládě za šťastný krok," řekl Rakušan. "Na danou záležitost nemáme s koalicí Spolu shodný názor," dodal. Spolu má v plánu tiskovou konferenci v úterý.

"Neříkáme teď žádné ultimativní stanovisko za nás, ale říkáme, že v této chvíli, kdy ještě na našem území jsou ruští diplomaté, kteří musí opustit zemi, dávat moc do rukou prezidenta Zemana a vyslovit vládě nedůvěru je krokem, který není dobře načasován," doplnil předseda STAN.

Do konce května má Rusko čas na stažení části pracovníků ruského velvyslanectví v Praze poté, co ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD) minulý týden rozhodl o zastropování, a tím pádem snížení počtu zaměstnanců podle současného stavu na české ambasádě v Moskvě. Krok je vyústěním diplomatické roztržky mezi zeměmi po odhalení bezpečnostních složek, podle nichž jsou z výbuchů v muničním skladu ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014 důvodně podezřelí dva agenti ruské vojenské tajné služby GRU.

Podle Bartoše je reálné stihnout předčasné volby o prázdninách. O záležitosti chce jednat se všemi sněmovními stranami. Jednal už mimo jiné minulý týden krátce s premiérem Andrejem Babišem (ANO), který měl podle Bartoše přístup "velmi vlažný". Předseda Pirátů se ve středu sejde s prezidentem Milošem Zemanem. Chce s ním hovořit o případných dalších krocích.

Zeman avizoval, že by v případě vyslovení nedůvěry byl pro to, aby kabinet vládl do voleb v demisi. V neděli v pořadu Partie televize Prima také uvedl, že může, ale také nemusí Sněmovnu rozpustit poté, co se na tom shodne 120 poslanců. Podle ústavního právníka Jana Wintra však má prezident povinnost rozpustit Sněmovnu, pokud usnesení podpoří tři pětiny poslanců, a to bez zbytečného odkladu.

K vyvolání hlasování o nedůvěře je potřeba nejméně 50 podpisů. Pro vyslovení nedůvěry je nutné, aby jej podpořila nadpoloviční většina všech poslanců, tedy minimálně 101 zákonodárců. Pro rozpuštění Sněmovny a vypsání předčasných voleb je zapotřebí nejméně 120 poslanců.