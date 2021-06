Piráti zaslali Babišovi předžalobní výzvu

KOMENTÁŘ – Mohl získat ještě větší moc, než jakou disponuje doposud. Prezident Miloš Zeman nejvíce ztratil na čtvrtečním vyslovení důvěry vládě. Pokud by byl kabinet oslabený, nechal by ho zemi stále šéfovat, ale měl by ho doslova za loutku. Premiér Andrej Babiš by se tak oficiálně stal podřízeným Hradu a reálně by hrozilo, že do hry o dostavbu Dukovan by se mohl vrátit ruský Rosatom ovládaný Kremlem. Hlavě státu by se splnil sen a vládu by tlačila do větší spolupráce s diktátorskými režimy jako je Rusko a Čína. Plán mu překazila KSČM, která vládu odchodem podržela a definitivně zahodila svoji ideologii, již upřednostňuje před mocí, kterou jim zajišťuje podpora souboru ze Strakovy akademie.