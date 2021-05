Hostinští nemají právo požadovat doklady pro vstup, tvrdí svaz pivovarů

Vláda v tomto týdnu rozhodla, že stravovací provozy budou smět hosty pustit do venkovních prostor od pondělí 17. května. U stolu budou moci sedět nejvýše čtyři lidé, pokud to nebudou členové jedné domácnosti. Mezi stoly budou muset být rozestupy minimálně 1,5 metru, stejně daleko by měly být i od kolemjdoucích, pokud zahrádka například od chodníku není oddělená nějakou bariérou. Hosté se budou muset u vstupu prokázat negativním testem na koronavirus. Použít budou smět jakýkoliv typ testu, tedy z odběrového centra či zaměstnání, podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) si budou smět přinést i vlastní samotest a otestovat se na místě.

Otevření zahrádek je podle svazu dobrou zprávou. Provozovatelé tak podle něj dostanou možnost lépe zajistit hygienické podmínky v okolí svých podniků. Ferencové vadí ale nejasně stanovené povinné testy. "Podle současné legislativy nemají hostinští právo po hostech vyžadovat specifický doklad pro vstup do provozovny. Ministerstvo by tedy mělo jednoznačně určit konkrétní povinnosti pro zákazníky a případné oprávnění pro provozovatele tak, aby bylo jasné, kdo za co odpovídá a kdo je co oprávněný vyžadovat nebo dokládat," uvedla ředitelka. S tím, co vláda vyhlásila, si zatím svaz nedokáže představit, jak by hospodští či číšníci fyzicky komukoliv zakazovali vstup, dodala.

Svaz po ministerstvu proto chce, aby definovalo, jestli jsou hosti povinní vstoupit do provozovny jenom s platným osvědčením o očkování nebo s testem, či zda provozovatelé nesmí připustit, aby se lidé bez provedených testů na zahrádkách a v provozovnách zdržovali. "V prvém případě je totiž odpovědnost na zákazníkovi, ve druhém na provozovateli. Ten by tak současně potřeboval nutné pravomoci, a to například pro domáhání se zásahu policie," dodává svaz. Před takovým výkladem ale svaz varuje, znamenalo by to přenesení nákladů a zodpovědnosti na podnikatele, kteří byli v posledním roce omezováni.

Proti předkládání testu se postavila v tomto týdnu také Asociace restauratérů APRON. Podle asociace je tato podmínka neproveditelná. "Nemůžeme překračovat zákon, zároveň nemůžeme ani ručit za to, že mají lidé negativní test. Vláda vydala neproveditelné nařízení," řekla za APRON Kateřina Holnová.

Stravovací podniky vláda naposledy zavřela 18. prosince. Občerstvení mohou od té doby prodávat jen přes výdejní okna či rozvoz.