Plaga požádal Schillerovou o schůzku kvůli penězům na doučovací kempy

Ministr školství Robert Plaga proto požádal ministryni financí Alenu Schillerovou (oba za ANO) o schůzku, které by se měl zúčastnil také premiér Andrej Babiš (ANO). Vyplývá to z dopisu, který Plaga napsal Schillerové. Dopis má ČTK k dispozici. Podle mluvčí ministerstva školství Anety Lednové by se schůzka mohla uskutečnit v příštím týdnu.

Informaci o vypsaném dotačním programu na letní doučovací kempy zveřejnil úřad na konci března. O dotaci mohly žádat spolky, neziskové organizace, ale i školy či střediska volného času. Uzávěrka pro podání žádostí o peníze byla 30. dubna. Kempy se mají konat v červenci a srpnu, mají být pro aspoň 15 dětí a trvat minimálně 40 hodin rozložených do pěti kalendářních dnů. Ministerstvo školství minulý týden uvedlo, že obdrželo víc než 400 žádostí o dotace ve výši zhruba 270 milionů korun. K dispozici má v současnosti 100 milionů korun a chtělo by ve vládě vyjednat víc. Rozhodnutí o přidělení dotace se podle úřadu dozví organizátoři kempů s dostatečným předstihem.

Z dopisu, kterým se Plaga obrátil na ministryni financí, plyne, že ze 100 milionů korun může úřad podpořit kempy pro zhruba 33.000 dětí. Pokud by se částku podařilo navýšit o 170 milionů korun, mohlo by se doučovacích táborů v létě zúčastnit zdarma kolem 93.000 dětí. Ministerstvo školství má sice k dispozici ještě asi 250 milionů korun, které loni ušetřilo v rozpočtu mládeže a sportu, tyto peníze by ovšem chtělo dát na podporu doučování žáků od září do prosince ve školách. Plaga proto požádal Schillerovou o schůzku, na které by s ní mohl možné navýšení peněz projednat. "Schůzku bychom s panem premiérem a paní Schillerovou rádi k tomuto uspořádali v příštím týdnu," řekla ČTK Lednová.

Plán ministra na uvolnění dalších peněz na doučovací kempy podpořil o víkendu na sociálních sítích i premiér Babiš. Podobně jako již dříve Plaga také premiér odmítl zkrácení prázdnin a prodloužení školního roku.

Podle zjištění České školní inspekce se za rok epidemie nepodařilo do distančního vzdělávání zapojit kolem 10.000 žáků. Nejčastějším důvodem, proč se žáci na dálku neučili, byla podle průzkumu ministerstva školství neochota dětí či jejich rodičů, a to bez ohledu na vybavení domácnosti. Přibližně 50.000 dětí se podle inspekce z důvodu nedostatečného technického vybavení ještě na začátku letošního roku učilo na dálku bez zapojení do on-line výuky. V základních a středních školách v ČR je přibližně 1,4 milionu žáků. Nerovnosti vzniklé ve vzdělávání kvůli výuce na dálku se podle dřívějšího vyjádření ministra Plagy budou vyrovnávat doučováním další dva až tři roky.