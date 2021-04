Plagova náměstkyně nevyloučila, že rotační výuka potrvá do letních prázdnin

Na sněmovním školském výboru to dnes na dotaz poslance Lukáše Bartoně (Piráti) řekla náměstkyně ministerstva Pavla Katzová. Nevyloučila, že do konce školního roku bude pokračovat jen takzvaná rotační výuka.

Podle Katzové je výuka v rotačním schématu, kdy se třídy střídají po týdnu ve škole a doma, součástí protiepidemických opatření stejně jako třeba testování žáků a zaměstnanců škol na covid-19. "Velice dobře si uvědomujeme, že to přináší určitá organizační omezení na všech stranách, ale v tuto chvíli to akceptujeme jako nástroj, který umožnil už v té situaci, která byla před 12. dubnem, abychom se vrátili alespoň částečně k prezenčnímu vzdělávání," řekla. „Byli bychom velmi rádi, kdybychom mohli (...) dospět do situace, že ještě do konce školního roku se situace natolik zlepší, že rotační prvek nebude nezbytný. Ale to rozhodnutí není skutečně na nás,“ dodala. Zástupci ministerstva podle ní o všech opatřením pravidelně jednají s epidemiology.

Kvůli epidemii covidu-19 byly školy od 1. března uzavřené, většina jich měla výuku na dálku už řadu týdnů před tím. Od 12. dubna začala rotační výuka na prvním stupni základních škol a do školek se vrátili předškoláci a děti zdravotníků či dalších vybraných profesí. Od 19. dubna jsou na druhém stupni a ve středních školách možné skupinové konzultace pro nejvýše šest dětí a od tohoto pondělí se obnovila praktická výuka na středních školách a v posledním ročníku škol vysokých. Příští pondělí má začít rotační výuka i na druhém stupni základních škol v Karlovarském, Královéhradeckém a Plzeňském kraji, kde už jsou také zcela otevřené školky. Zda se to bude týkat případně i dalších krajů, upřesní vláda ve čtvrtek.

Až celorepublikový výskyt nákazy klesne pod 100 případů na 100.000 lidí za sedm dní, bude podle Katzové možná rotační výuka na druhém stupni základních škol v celé ČR. Podle informací z minulého týdne počítá úřad i s tím, že se na této úrovni epidemie obnoví praktická výuka všech zbývajících ročníků vysokých škol. Při stejných hodnotách by se podle záměrů vlády měly otevřít také všechny obchody. Až asi při snížení výskytu nákazy na 75 případů na 100.000 lidí za sedm dní se podle ministerstva školství zamýšlí návrat středoškoláků k teoretické výuce. Za posledních sedm dní připadá v Česku 151 nově nakažených na 100.000 lidí.

Hranice pro návrat dětí zřejmě dosáhne Praha, Středočeský a Liberecký kraj

Návrat dětí do školek a na druhé stupně základních škol bude od pondělí zřejmě možný kromě Královéhradeckého, Karlovarského a Plzeňského kraje také v Praze, Středočeském kraji a kandidátem je i Liberecký kraj. Na dnešním jednání sněmovního výboru pro zdravotnictví to řekl ministr Petr Arenberger (za ANO). Definitivně rozhodne ve čtvrtek vláda.

Tyto kraje by měly dosáhnout týdenního průměru pod 100 na 100.000 nakažených. Současný průměr za celou ČR je 151. Nejhorší situace je ve Zlínském kraji, kde je více než 225 na 100.000 obyvatel. V Praze je počet 116 na 100.000 obyvatel za týden, v Libereckém kraji 136 a ve Středočeském kraji 138.

"Částečně je to možná i kvůli tomu, že na rozdíl od našeho doporučení bylo tam rozvolnění urychleno," řekl k situaci Zlínského kraje ministr. Ministerstvo uvažovalo, že by se v tomto kraji a okrese Děčín odložil návrat dětí z prvního stupně do škol z celostátního termínu 12. dubna. Hygienici v Ústeckém kraji se rozhodli pro odklad, vedení Zlínského kraje k němu nepřistoupilo.

Podle statistik je stále v tomto kraji po nástupu žáků do škol mírný nárůst počtu nových případů ve věkové kategorii dětí, stagnuje v Moravskoslezském a Jihomoravském kraji. Všude jinde klesá. "Testování po 12.dubnu zastavilo pokles u dětí mladších než 11 let, nedochází ale k eskalaci a nárůstu," píše se v prezentaci, kterou poslancům komentoval ministr.

Podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislava Duška bude vhodné se dál na rozdíly mezi okresy či kraji zaměřovat. Je třeba podle něj pojmenovat rizika a ohniska, zaměřit se na testování a snažit se zabránit rozšíření do okolních regionů.

Podle Duška bude ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami u nakažených možné zjistit zaměstnavatele. "Nikdo ho nebude ostrakizovat, ale můžeme tam třeba zaměřit testování," uvedl. Od začátku testování ve firmách bylo podle ministra odhaleno asi 7000 nakažených.

V únoru hygienici podle ministrovy prezentace odhalili přes 1560 nakažených v ohniscích na pracovištích. V březnu, kdy testování ve firmách začalo, 1952 a v dubnu 800. Nejvíc jich bylo v Moravskoslezském, Ústeckém a Libereckém kraji.