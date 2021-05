Plavšič odmítl prodloužit smlouvu a ve Spartě končí. Lhář a křívák, častují fanoušci Srba

Fanoušci Sparty pak pochopitelně ostře komentovali Plavšičovo jednání, nit suchou nenechali ani na sportovním manažerovi Tomášovi Rosickém, ani na kouči Pavlu Vrbovi.

Ještě minulý týden záložník Srdjan Plavšič odmítal informace deníku Sport o tom, že by snad měl jednat s pražskou Slavií o přestupu právě do tohoto vršovického klubu. A i samotného kouče Sparty Pavla Vrbu ujišťoval, že tomu tak není. Na svém Instagramu pak Plavšič uvedl, že s vedením Sparty čile komunikuje.

"Agent Srdjana Plavšiče oznámil klubu, že hráč neakceptuje nabídku na pokračování spolupráce. Jednání mezi ACS a agentem Igorem Gluščevičem byla ukončena," oznámila však Sparta v úterý na svém twitterovém účtu.

Připomeňme, že Plavšič, jenž se na pražské Letné poprvé objevil před čtyřmi lety, kdy přestoupil z Crvene Zvezdy Bělehrad za více než milion eur, nastoupil během svého angažmá ve Spartě do 79 ligových duelů, během kterých zaznamenal sedm branek a jedenáct asistencí.

Ať táhne, neberou si servítky fanoušci Sparty na sociálních sítích

Reakce od fanoušků pochopitelně na sociálních sítích nenechaly na sebe dlouho čekat. A v rukavičkách s tím do toho rozhodně příznivci Pražanů nešli. „Ať táhne, zadarmo je drahej a křivák," napsal třeba jeden z nich, přičemž další přidal: „Nenažranec, ať jde ten mrňavej chudák třeba," Další zase napsal: „Sparta potřebuje srdcaře, ne přeplacené žoldáky! At táhne, nenažranec!"

Fanoušci pak ve svých komentářích odkazují především na to, jak Plavšič nejprve odmítal jakýkoli odchod ze Sparty. „Trenére, já Vám přííísaháááám. Takovýchto bezcharakterních hráčů je už načase se opravdu všech zbavit. To oni pak dělají v celé Spartě zlou krev!“ napsal konkrétně další z příznivců rudého klubu.

„Průměrný hráč, který nemá ani tolik slušnosti, aby na rovinu řekl: Končím, odcházím. Je to chlap (i když o tom velice pochybuj) bez koulí a charakteru. Tak si běž, svět se bude točit dál a SPARTA bude existovat i bez tebe," vzkázal další fanoušek, přičemž jiný doplnil: „Je to křivák, když Vrbovi před pohárem tvrdil, že se nikam nechystá."

Pokud se potvrdí jeho transfer do Slavie, dá se očekávat, že se stane Plavšič nepřítel sparťanských fanoušků číslo 1. „Plavšič bude ve Slávce výbornej. Bude se muset ukázat a bude o 30 % lepší než teď. Ze strany vedení Sparty další nezvládnutá věc, jako se Stanciem. Akorát se zvýší prodejnost plyšových krys, ale chyby nejsou ve hráči, ale ve vedení Sparty," napsal jeden fanoušek. „Mně se líbí, jak slávisti jásají, že jim přijde tento charakterově skvělej hráč, který dokáže lhát do očí, jak hráčům, tak trenérům. No svůj k svému k Tvrdíkovi se hodí, tam se moc na charakter nehledí. Zářný přiklad je Sima, o kterém jasně řekl Tvrdík, že už má v hlavě přestup jinam," dodává další.

Kritika se snesla i na legendu pražské Sparty a současného sportovního manažera tohoto klubu Tomáše Rosického. „Tady se jen dokazuje, jak je Rosický špatný manažer. Sparta potřebuje začít od vrchních pozic, na cestě ke změně. Chápu, že je to ikona Sparty, ale přeci ho tam jen proto nemůžou držet," uvedl k osobě Rosického jeden z fanoušků. „Za tohle může sportovní ředitel. Byl bych rád, kdyby ho majitel okamžitě vyměnil. Stačí poslat SMS," dodal jiný a pokračoval: „Pokud ho tam chtějí za odměnu živit, tak ať ho dají k mládeži a tu to bude motivovat, že tam mají takovou ikonu. Ale na jeho pozici musí být super manažer, do té doby nebudou sahat Slavii ani po kotníky. Bohužel."

Není bez zajímavosti, že i jiný bývalý hráč Sparty Tomáš Rosický je pro konec Tomáše Rosického ve funkci sportovního manažera a to co nejdříve. „Jsem zvědavý, jaké posily Rosický Vrbovi v létě nakoupí. Chtělo by to vyměnit minimálně půlku základu, ale obávám se, že přijde za velké peníze jen pár dalších Hanousků nebo Trávníků a do Vánoc pak půjde i Vrba, protože v tom cirkusu chtěl dělat principála, ale nakonec z něj udělají klauna," začíná se dívat do budoucnosti další fanda Sparty. „Znovu a podesáté se budu opakovat. Je to neschopnost Rosického. Ten člověk nemá na pozici generálního manažera co pohledávat," přitakává další.

K dění kolem Plavšiče se vyjádřili i slávističtí příznivci. Ne každý z nich je nadšen z toho, pokud by Plavšič odešel do Edenu. „Jako slávista říkám, že pokud jde k nám, radost z něho nemám. Takovéto balkánské manýry a vyčůranost, kdo dá více. Ještě to jeho simulování. A Slávie koupí lháře, který přece o přestupu nejednal? A čemu se vlastně divím, takhle to v dnešním sportu funguje," píše jeden z nich.

Ovšem ne každý Plavšiče za jeho krok pouze kritizuje. „Myslím, že z něj Trpiš udělá ještě větší motorku, než je teď. Jinak půjde k Turkovi, vlastně do Liberce. Lze to pochopit. Myslím, že většina z nás se chová stejně, Také hledáte práci, kde vám dají víc. Navíc oni mají poměrně krátkou dobu, kdy se musí nějak zabezpečit. Až skončí, tak krom fotbalu nic neumí," uvádí smířlivým tónem jeden z diskutérů.

A od jednoho z nich pak kritiku schytal i kouč Vrba. „Plavšič lhal stejně jako Vrba, že neodejde do Ruska. A během týdne tam byl! Jeden za 18 a druhý bez dvou za 20," napsal konkrétně jeden z mnoha rozhořčených.