Po 11 dnech bojů Izraele s Hamásem začal platit klid zbraní

Izraelci po vypuknutí konfliktu s Palestinci vycházeli ven jenom, když skutečně museli. Zvlášť do minulého čtvrtka či pátku byly ulice a silnice liduprázdné. Ránou to bylo i proto, že se Izrael postupně vracel do normálu po pandemii covidu-19, například školy se opět musely uzavřít. V rozhovoru s ČTK to dnes v Tel Avivu řekl český velvyslanec Martin Stropnický.