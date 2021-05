Poborský, Šmicer a Fousek potvrzeni jako kandidáti do čela českého fotbalu

Hodlá totiž kandidovat na post asociačního místopředsedy a člena výkonného výboru a na čena výkonného výboru pak oznámil nově svou kandidaturu také šéf pražské Slavie Jaroslav Tvrdík.

Přestože svou kandidaturu na post šéfa FAČR bývalí reprezentanti Karel Poborský a Vladimír Šmicer společně s dlouholetým mezinárodním fotbalovým diplomatem Petrem Fouskem oznámili veřejnosti už před časem, až nyní se stali kandidáty oficiálními, když ke čtvrtečnímu dni, jenž byl dnem uzávěrky, předložili na základě stanov FAČR dostatečný počet nominací. Kdo chce totiž kandidovat na post šéfa českého fotbalu, musí předložit podporu buď alespoň tří krajských svazů, sedmi okresních svazů, anebo 10 klubů od první ligy až po divizi. Všechny tři osobnosti mají nejenže splněné tyto počty podporovatelů, ale všechny je navíc mají splněné i s rezervou.

Někdejšího generálního sekretáře asociace Petra Fouska, který má mnoho diplomatických zkušeností i z řad mezinárodních federací a to díky tomu, že působil několik let jak v Mezinárodní fotbalové federaci FIFA, tak i v Evropské fotbalové unii UEFA podporuje nejen pět krajských čtrnáct okresních fotbalových svazů, ale i 19 klubů, přičemž z těch prvoligových to jsou Slavia, Bohemians 1905, Karviná, Pardubice, Olomouc, Slovácko a Liberec. Připomeňme, že Fousek se pokoušel kandidovat na šéfa českého fotbalu i před čtyřmi lety v roce 2017, tehdy ho až napodruhé porazil Martin Malík.

Co se týče Vladimíra Šmicera, jenž je zástupce fotbalového hnutí „Fotbalová evoluce“ (F-evoluce) usilujícího o změny v tuzemském fotbale, tak ten se pro změnu pyšní podporou od tří krajských a 17 okresních svazů, stejně jako od dvou klubů. Sokem sedmačtyřicetiletého bývalého reprezentanta a vítěze Ligy mistrů s Liverpoolem z roku 2005 bude jeho spoluhráč z národního týmu, se kterým získali stříbro z Eura 1996 v Anglii a bronz na Euru 2004 v Portugalsku, Karel Poborský. I on už dříve uvedl, že má dostatečný počet nominací.

Bylo dlouho jasné, že se český fotbal dočká změny na nejvyšším postu po čtyřech letech, neboť dosavadní šéf Martin Malík už se dříve nechal slyšet, že na post znovu kandidovat nebude. Nyní je ale jasné, že Malík z českého fotbalu nehodlá odejít, jelikož chce kandidovat na post místopředsedy FAČR a člena výkonného výboru. Asociačním místopředsedou pak chtějí i být i další velká jména českého fotbalového zákulisí jako šéf Viktorie Plzeň Adolf Šádek, bývalý generální sekretář FAČR a teplický ředitel Rudolf Řepka a také Vladimír Šmicer.

Zajímavá jména jsou k vidění i mezi těmi, co usilují o post ve výkonném výboru FAČR. Mezi nimi například nalezneme šéfa Slavie Jaroslava Tvrdíka i šéfa Ligové fotbalové asociace Dušana Svobodu. I do výkonného výboru pak kandiduje opět Šmicer.