Počasí se uklidní. Meteorologové zmírnili dnešní výstrahu

Část cestujících na pražském letišti přiznala, že jim český lékař v zahraničí vydal potvrzení o testu na koronavirus, ačkoli ho neabsolvovali. Na dotaz ČTK k opětovnému testování turistů vracejících se letecky z Tuniska do Prahy to dnes uvedl ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD). Podle CK Blue Style to nebyl případ jejích klientů, řekla dnes ČTK mluvčí CK Ilona Topolová.