Počasí se umoudřilo. Po deštivé neděli povodně nehrozí

V posledních 24 hodinách pršelo zejména v severních pohraničních horách, naopak nejméně na jihu Moravy. Nejvíce stoupaly řeky na severovýchodě Čech a ve Středočeském kraji na přítocích Vltavy a v povodí Berounky.

Voda v řekách kulminovala už během neděle a vzhledem k ustávání dešťů hladiny řek klesají. "Aktuálně nezaznamenáváme překročení stupňů povodňové aktivity na žádných měrných profilech," uvedl ČHMÚ dnes v 08:00. Nyní už meteorologové očekávají pouze mírný vzestup vodních hladin na dolních úsecích řek kvůli dotoku vody z horních povodí.

Od neděle napršelo v Česku nejčastěji od pěti do 15 milimetrů vody, tedy litrů vody na metr čtvereční. Nejvíce za uplynulých 24 hodin napršelo v Mařenicích na Českolipsku, a to až 37 milimetrů. V Lužických a Jizerských horách, Krkonoších, Orlických horách a Jeseníkách spadlo od 15 do 35 milimetrů srážek. První stupeň povodňové aktivity byl v neděli zejména v Libereckém kraji, a to na Smědé ve Višňové, Řasnici ve Frýdlantu, Jizeře v Jablonci nad Jizerou a v Železném Brodě, Ploučnici ve Stráži pod Ralskem, dále pak na Úpě v Horním Starém Městě, Stěnavě v Meziměstí na Náchodsku, Botiči v Jesenici a na Červeném potoce v Hořovicích ve středních Čechách.