Katastrofální sucho v Česku? Meteorologové nám řekli, co nám počasí připravuje

Co se týče sucha, je situace údajně horší než loni. Můžete to potvrdit?

I přes to, že letošní zima byla srážkově nadprůměrná v porovnání s normálem, toto množství nestačilo na ukončení sucha, které přetrvává od loňska. Jinak ale bylo zimní období letos na srážky bohatší než vloni.

Jak se vlastně určuje, že v nějaké oblasti panuje sucho?

Rozeznáváme několik druhů sucha, v současné době se setkáváme se suchem meteorologickým, které je jasně spjato s nedostatkem srážek. Zemědělské sucho je závislé na množství vody v půdě dostupné pro rostliny. Udává se jako podíl využitelné vodní kapacity, tedy hodnoty maximálního množství vody, které je schopna rostlina z půdy využít. Z tohoto pohledu je aktuální situace nejhorší na jižní Moravě, ve Středočeském kraji a na Ústecku. Nejsušší dubny v historii jsou z let 1893 (2mm), 2007 (6 mm)a 1988 (17 mm).

Jaké jsou obecně dopady sucha?

Sucho jako fenomén má většinou pozvolný, nenápadný a déletrvající vývoj, který přinese dopady pro většinu z nás.

Kde je momentálně situace nejhorší a kde naopak nejlepší?

Z meteorologického hlediska spadlo od začátku roku nejvíce srážek na Karlovarsku, Liberecku a Pardubicku, naopak nejméně v Olomouckém, Jihomoravském a Středočeském kraji.

Pokud je někde situace lepší, čím je to dáno? Je to jen tím, že v těchto místech spadlo větší množství srážek?

Jednak za to mohou srážky, ale také podloží a do třetice menší deficit srážek z loňského roku.

Pomůže blížící se obleva stav sucha výrazně změnit k lepšímu? Kolik sněhu ještě leží na horách?

Na horách bude v tomto týdnu sněhová pokrývka rychle odtávat – dnes ještě na vrcholcích Krkonoš leží až 160 cm sněhu, v Jeseníkách a v Beskydech až 60 cm. Tato voda z roztátého sněhu už ale sucho nezažehná – buď odteče do řek nebo ji spotřebuje vegetace.

Dagmar Honsová | foto: TV Nova

Jaký je výhled meteorologů do následujících týdnů?

Z meteorologického hlediska je předpověď srážek na delší časové období obrovským oříškem. Nyní lze říci, že druhá polovina dubna bude suchá - téměř bez deště. Poté už nemáme k dispozici výstupy numerických modelů. Sezonní předpovědi však naznačují, že v nejbližší měsíce budou ve střední Evropě srážkově spíše podprůměrné.

Dá se vůbec říct, co by bylo potřeba, aby se úroveň vláhy v půdě vrátila do normálu?

To záleží na mnoha faktorech – na rozložení srážek, na jejich intenzitě, délce trvání, na podloží půdy apod. Ideální by byl trvalý déšť na celém území po několik dnů.