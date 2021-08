Kubu zasáhl hurikán Ida, o víkendu se čekají bouře v Mexiku a v New Orleans

V neděli či v pondělí by měla Ida udeřit na New Orleans, kde starostka vyhlásila částečnou evakuaci. Tichomořské pobřeží Mexika pak zřejmě podle předpovědi amerického Národní střediska pro hurikány (NHC) zasáhne bouře Nora, napsala agentura AP.

Při postupu Mexickým zálivem k americkému pobřeží podle meteorologů Ida výrazně posílí a změní se až v hurikán třetí kategorie. "Ida má potenciál stát se velice škodícím živlem. Navíc se pohybuje velice rychle, takže překoná vzdálenosti mezi Kubou a Louisianou jen za den a půl," domnívá se meteorolog Brian McNoldy.

"V neděli a v pondělí existuje, a to hlavně na pobřeží Louisiany, zvýšené riziko vzniku bouří, jež mohou ohrozit život, zničujících větrů, jež doprovázejí hurikán, a silných srážek," uvedlo NHC. Špatné počasí hrozí i okolním státům. Ida by měla udeřit i na město New Orleans, které bylo v roce 2005 zdevastované hurikánem Katrina.

Vláda Louisiany vyhlásila krizový stav. "Nastal čas, aby se obyvatelé Louisiany (na hurikán) připravili," uvedl guvernér John Bel Edwards. Starostka New Orleans LaToya Cantrellová dnes vyzvala k evakuaci obyvatel z těch částí města, jež nechrání protipovodňové zábrany. Kolik lidí by mělo opustit své domovy, ale starostka neuvedla.

V Tichomoří se pohybuje k mexickým břehům tropická bouře Nora. I v jejím případě meteorologové předvídají, že dosáhne v sobotu síly hurikánu. Doprovázet by ji měly silné srážky a větry, NHC proto varuje před přívalovými záplavami a sesuvy půdy podél střední a severní části mexického tichomořského pobřeží, které by měla zasáhnout v sobotu a v neděli. V pondělí je Nora očekávána na Kalifornském poloostrově

Minulý víkend Mexiko čelilo na svém atlantickém břehu bouři Grace. Při jejím úderu na pobřeží zemřelo nejméně sedm lidí.