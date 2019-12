17 stupňů v prosinci. Kdy skončí šílené počasí a přijde zima?

Zlom přijde podle serveru AccuWeather během příštího týdne, kdy by se mělo ochladit na 7 stupňů. Poslední prosincový týden se ochladí ještě vícc a denní teploty se budou pohybovat kolem nuly. Rovněž se dočkáme větších mrazů a hustějšího sněžení.

To by mělo vydržet i v prvním lednovém týdnu, poté se ale opět oteplí. Teploty během dne vystoupají a na 4 stupně a ačkoliv budou v noci nadále klesat do mínusu, mělo by být jasné až polojasné počasí.

To vydrží až do poloviny ledna, kdy se začne zatahovat. V posledním lednovém týdnu se opět přižene hustější sněžení a nižší teploty, které ale na přelomu ledna a února opět stoupnou. A to až na 7 stupňů.

První dva únorové týdne se budou denní teploty pohybovat kolem 4 až 7 stupňů a přižene se déšť. Výraznějšího sněžení a ochlazení se pak opět dočkáme od poloviny měsíce, nevydrží ale dlouho. Poslední únorový týden se opět vyčasí.