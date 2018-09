Orkán zdevastoval Česko: Nic takového jsem nikdy neviděl, popsal svědek. Přehled po krajích

Do Česka se tlačí uprchlíci bez rodičů, přišly desítky žádostí

Silný vítr hlásí v Karlovarském kraji zejména okres Karlovy Vary. Všechny čety poruchové služby ČEZ, které byly včetně call centra výrazně posíleny, jsou podle regionální mluvčí ČEZ Michaely Jirovcové v terénu.

"Ještě nikdy jsem něco podobného neviděl, v třešňové aleji u Josefova (u Sokolova) létají stromy přes silnici, v nedaleké Krajkové to kosí smrky v lese. Není vidět na silnici, létají popelnice, značky, všechno," uvedl v neděli večer občan Krajkové.

Vichřice začala na západě Čech v neděli před 19:00. "Asi největší počet výjezdů jsme měli okolo Ostrova, Nejdku nebo Mariánských Lázní. Výjezdy byly ale napříč celým krajem," řek dnes ráno ČTK mluvčí krajských hasičů Martin Kasal.

Spadlé stromy byly také příčinou dvou nehod na železnici. Obešly se bez zranění a vážnějších škod. V jednom případě hasiči vyjížděli s mobilním elektrickým agregátem do Březové na Karlovarsku k pacientovi, který byl napojen na přístroje a výpadek proudu by ho mohl ohrozit.

V souvislosti se silným větrem zasahovali hasiči v Praze od nedělního večera do dnešních 07:00 u tří desítek událostí. Profesionální i dobrovolné jednotky pomáhaly především s odstraňováním stromů popadaných na komunikace, uvedl mluvčí pražských hasičů Martin Kavka.

U deseti případů hasiči zasahovali v neděli krátce po 20:00. V Lipencích museli zajistit uvolněnou střechu, v Nuslích se utrhla plachta na rozestavěné části domu. V Herálecké ulici v Záběhlicích se strom vlivem větru opřel o obytný dům.

Kolem 21:30 se situace uklidnila, ale jen přechodně. Těsně před půlnocí hasiči zasahovali v ulici Za návsí v Praze 4, kde spadl strom na zaparkovaná auta. "Po půlnoci pak jednotky zasahovaly v dalších několika případech, celkem tedy u 30 událostí," shrnul následky silného větru Kavka.

Hasiči v Libereckém kraji měli kvůli silnému větru a dešti v neděli a v noci na dnešek 28 výjezdů, převážně k popadaným stromům. Energetici ráno evidovali tři poruchy na vedení vysokého napětí. Ve Skalici u České Lípy narazil vlak v noci do popadaných větví v kolejišti, řekla dnes ČTK krajská mluvčí hasičů Pavlína Bílková.

"Ve vlaku se tou dobou nacházel pouze strojvedoucí. Událost se obešla bez zranění a provoz na trati byl během dvou hodin obnoven," dodala Bílková. Hasiči byli k nehodě voláni krátce po půlnoci.

Z neděle na pondělí napršelo v Libereckém kraji od deseti do 39 litrů vody na metr čtvereční, nejvydatnější byly srážky v Jizerských horách. Ráno nebyl provoz kvůli polámaným stromům omezen na žádné silnici ani železniční trati. Motoristé by ale měli být nadále opatrní. Podle Bílkové jsou některé stromy narušené nedělní bouří a mohou spadnout. "Předpokládáme, že podobné typy událostí budeme likvidovat ještě celý dnešní den," dodala.

Energetici v kraji k 6:00 evidovali tři poruchy na vedení vysokého napětí a další na nízkém napětí. "Vichřice doprovázená bouřkou zasáhla Liberecký a Ústecký kraj nejméně z celého zásobovacího území ČEZ Distribuce," řekla mluvčí skupiny ČEZ Soňa Holingerová. Na Liberecku jsou podle ní v terénu pracovníci poruchových čet v lokalitě Českého Dubu, Hlavic, Kobyl a Všelibic. "Na Jablonecku a Semilsku pak řešíme poruchy v lokalitě Frýdštejn, Jenišovice a Turnova. Předpokládáme obnovení dodávek do těchto lokalit ještě dnes," dodala.

Hasiči v Ústeckém kraji vyjížděli v noci na dnešek zhruba k 35 událostem spojeným s vichrem. Většinou odstraňovali popadané větve a stromy. Energetici opravují aktuálně tři poruchy na vysokém napětí na Děčínsku.

Silný vítr zasáhl nejprve na Lounsku, později se rozšířil do dalších okresů. "Nakonec situace nebyla v našem regionu tak dramatická, žádnou vážnou událost nemáme," řekla ČTK krátce před 07:00 operační důstojnice krajských hasičů.

Energetici v noci vyjížděli na Chomutovsko a Lounsko, aktuálně pracují na Děčínsku. "Máme tam tři poruchy na vysokém napětí, jinak ale z republikového pohledu sever Čech dopadl, co se týče následků vichru, nejlépe," řekla ČTK mluvčí skupiny ČEZ Soňa Holingerová.

Kvůli silnému větru museli hasiči na Vysočině v noci na dnešek odstraňovat ze silnic v kraji desítky stromů. Od nedělních 21:00 do dnešního rána evidují v souvislosti s počasím více než 60 výjezdů, nejvíc na Havlíčkobrodsku a Pelhřimovsku. Na Třebíčsku nejezdil v noci kvůli překážce na trati vlak a v Menharticích na Třebíčsku spadla stodola, uvádějí weby hasičů a dopravců.

Kvůli popadaným stromům na silnicích jsou hasiči stále v terénu, zásahů bude přibývat. Od nedělního večera jich bylo nejvíc na Havlíčkobrodsku a Pelhřimovsku, dohromady přes 40. Nejméně práce měli v kraji hasiči na Jihlavsku a Třebíčsku.

Vlak nejezdil dnes přibližně od 5:00 do 7:00 mezi Budišovem a Studencem na Třebíčsku. Stodola v Menharticích spadla podle hasičů na auta.

Na Třebíčsku podle informací vodohospodářů nejméně pršelo. Za posledních 24 hodin méně než dva litry na metr čtvereční. Na Havlíčkobrodsku to bylo přes 12 litrů.

Hasiči v Pardubickém kraji měli od neděle večer do dnešní šesté hodiny ranní 88 zásahů, při kterých odstraňovali následky silného větru. Převážně odklízeli stromy spadlé na silnice. Energetici v regionu pracují na odstranění mnoha poruch na vedení vysokého i nízkého napětí.

"Ve třech případech hasiči museli pomáhat u dopravních nehod, kdy padající strom zkomplikoval jízdu řidičům, kteří narazili do spadlých stromů. Jeden řidič s vozem zůstal uvězněn mezi dvěma stromy ve Svojanově. Naštěstí se nehody obešly bez zranění," uvedla mluvčí krajských hasičů Vendula Horáková.

Silný vítr způsobil také značné škody v parku u zámku ve Slatiňanech na Chrudimsku, který prochází obnovou. "Upadla třeba jedna silná větev a rozbila střechu opravené kapličky," řekl ČTK kastelán Jaroslav Bušta. Vítr mnoho stromů poškodil, podle Bušty se budou muset po poradě s odborníkem pokácet.

Na mnoha místech byly přerušeny dodávky elektrického proudu. "V Pardubickém kraji evidujeme k 6:00 celkem 12 poruch na vedení vysokého napětí," uvedla mluvčí skupiny ČEZ pro východní Čechy Šárka Lapáčková Beránková. Postiženy byly všechny okresy.

Hasiči na jižní Moravě v noci na dnešek kvůli silnému větru vyjížděli asi na 50 míst, většinou ke spadlým stromům a větvím na silnicích. Vichřice zanechala následky ve všech okresech kraje, vyplývá z přehledu zásahů. Aktuálně by si měli řidiči dát pozor například u Drnovic na Vyškovsku. V Hatích na Znojemsku hasiči v noci také upevňovali utrženou plechovou střechu.

Doprava v Jihomoravském kraji je ráno bez vážnějších komplikací. Z hlavního nádraží v Brně odjíždí většina spojů bez zpoždění. O žádných mimořádnostech v souvislosti s počasím neinformují na svých webech ani Dopravní podnik města Brna a Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje.

Do dnešního rána vyjeli hasiči v Moravskoslezském kraji k více než 150 událostem. Bez elektřiny bylo ráno téměř 10.000 domácností v kraji. Novinářům to sdělili mluvčí hasičů Petr Kůdela a mluvčí ČEZ Vladislav Sobol. Všechny události se zatím obešly bez zranění. Karviná kvůli sčítání škod uzavřela park Boženy Němcové.

"Relativně větší škody mohly způsobit čtyři spadlé stromy na různých místech kraje na zaparkovaná vozidla, v nichž ale nebyli lidé," uvedl Kůdela. Nejhorší je zatím situace na Frýdecko-Místecku, na které připadá zhruba třetina zásahů. Hasiči tam do dnešního rána zasahovali v 56 případech, relativně nejklidněji je na Bruntálsku, kde hasiči kvůli počasí zatím vyjížděli ve 13 případech. Podle Kůdely nelze vyloučit, že zásahů přibude dnes ráno.

Dispečink ČEZ Distribuce kolem 07:00 evidoval na vedení vysokého napětí v kraji 19 poruch a další poruchy pak na vedení nízkého napětí. Poruchy energetici ráno řešili například v Dobré na Frýdecko-Místecku, Příboru na Novojičínsku, Rýmařovu na Bruntálsku, ale i v Karviné, Orlové či v okolí Českého Těšína na Karvinsku a dalších místech.

"V terénu máme stovky pracovníků poruchových čet i dodavatelských firem, pracovali celou noc a pokračují nadále v obnovení dodávek elektřiny. Situace se uklidnila, vítr se utišil a daří se nám poruchy opravovat. Předpokládáme obnovení většiny dodávek na hladině vysokého napětí během dnešního dne a večera," uvedl Sobol. Opravy na nízkém napětí ale zřejmě potrvají až do úterý.

Město Karviná až do odvolání uzavřelo zámecký park. "Odbor komunálních služeb apeluje na občany, aby až do odvolání nevstupovali do parku Boženy Němcové. Po bouřce a poryvech větru právě probíhá posuzování škod a stavu vzrostlé zeleně," uvedl mluvčí magistrátu Lukáš Hudeček.

Hasiči v Královéhradeckém kraji zasahovali v neděli odpoledne, večer a v noci na dnešek kvůli silnému větru a dešti u 30 událostí. Nejčastěji likvidovali stromy popadané na silnice. V Broumově hasiči uvolňovali ucpanou kanalizaci, v Olešnici v Orlických horách spadl na silnici komín místní fary. Všechny případy se obešly bez zranění. ČTK to dnes řekla mluvčí hradeckých hasičů Martina Götzová.

Na Hradecku hasiči odstraňovali spadané stromy z komunikací v katastrech obcí Holohlavy, Smiřice, Hořiněves, Chotělice a Mlékosrby. Na Jičínsku zasahovali u spadaných stromů v Samšině a Jičíněvsi. Na Náchodsku popadané stromy a větvě blokovaly silnice ve Zlíči u České Skalice, v Dědově u Teplic nad Metují a na několika místech v Náchodě.

Na Rychnovsku lámal silný vítr stromy v katastru Deštného v Orlických horách, ve Valu u Dobrušky, v Přepychách, v Dlouhé Vsi a v Synkově-Slemeně. Dobrovolní hasiči v Olešnici v Orlických horách kromě spadlého komína na faře zabezpečovali i okna kostela. Na Trutnovsku hasiči v neděli odpoledne likvidovali v Mladých Bukách strom spadlý na dětské hřiště a další strom, který hrozil pádem v části Hertvíkovice.

Středočeské hasiče zaměstnal v noci na dnešek silný vír. Od nedělních 19:00 do dnešních 7:30 měli 247 výjezdů, z toho bylo 229 událostí v rámci technické pomoci, například při odstraňování spadlých stromů, řekl dnes ČTK mluvčí středočeských hasičů Ladislav Holomčík. Hasiči večer zasahovali také u dvou nehod vlaků, které narazily do spadlého stromu. Vítr způsobil také výpadky elektrického proudu. Například u Krušovic na Rakovnicku v noci spadlo šest příhradových stožárů velmi vysokého napětí do křižujícího vedení napětí, které se také přetrhalo. V okresu je nyní bez proudu asi 7000 domácností.

Nejhorší situace byla večer a v noci na Rakovnicku a Berounsku, kde hasiči vyjížděli k 33, respektive k 30 událostem. Na Benešovsku, Kladensku, Příbramsku a v okrese Praha-východ dosáhl počet zásahů 20 a více. Nejklidnější noc byla naopak na Kolínsku, kde hasiči vyjížděli pětkrát.

Hasiči převážně odstraňovali spadlé stromy. V několika případech je zaměstnala například utržená střecha, výjimečně také museli odčerpávat vodu. Například v neděli před 20:00 vyjížděli hasiči do Chrášťán na Rakovnicku, kde ulétla z budovy plechová střecha.

V noci řešili středočeští hasiči také dvě nehody vlaků, které narazily do spadlého stromu. První událost se stala v 19:51 nedaleko Lužné u Rakovníka, nikdo se nezranil. Další vlak narazil do stromu ve 20:41 u nádraží v Dřísech u Prahy, jeden člověk se zranil a byl převezen do nemocnice. Provoz vlaků ve středních Čechách kvůli následkům silného větru už omezený není.