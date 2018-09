Česko čeká další teplotní skok. Předpověď na prodloužený víkend

"V noci byly nějaké přeháňky, aktuálně je na Lysé hoře ale už jen zataženo a srážky se tam nevyskytují. Teplota je ale minus jeden stupeň Celsia, takže tam zatím zůstává nesouvislá mokrá pokrývka," řekl pro ČTK Tomáš Ostrožlík z Regionálního předpovědního pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě.

Podle něj byly sněhové přeháňky ve výšce zhruba 1000 metrů nad mořem, sníh se tak v Beskydech objevil například i na vrcholku Smrku, Travného nebo Kněhyně.

"Od středy se začne oteplovat, už to bude znát, teplota bude vyšší o nějaké tři stupně než dnes. Ráno ale bude studené, to bude nejchladnější ráno, teploty někde kolem plus dvou stupňů a v horských údolích mohou být až kolem minus dvou stupňů," dodal Ostrožlík.

Teplota podle pracovníků horské služby v Jeseníkách je již pod nulou, souvislá sněhová pokrývka se tak stále drží.

"Sněžit začalo v pondělí v noci, do dnešního rána napadlo tak zhruba pět centimetrů sněhu. Sníh padal už v pondělí, ale zem byla teplá, takže se to neudrželo. Podklad je teplý stále, zřejmě to roztaje, ale už je tu souvislá sněhová vrstva," řekl dnes ČTK dispečer jesenické horské služby Marek Koněrza. Podotkl, že na Pradědu je nyní jeden stupeň Celsia pod nulou, je zataženo a dohlednost do 100 metrů. Fouká čerstvý vítr s nárazy do 18 metrů za sekundu.

Zimní počasí může očekávat ve středu i prezident Miloš Zeman, který si závěr třídenního pobytu v Olomouckém kraji naplánoval právě na nejvyšší hoře Jeseníků Pradědu v nadmořské výšce 1491 metrů. Sněžit by ve středu nemělo, panorama se mu však podle meteorologů může ztrácet v mlze.

Předpověď na středu (00-24):

Jasno, během dne přechodně polojasno až oblačno. Nejnižší noční teploty +3 až -1 °C, v údolích místy kolem -3 °C. Nejvyšší denní teploty 13 až 17 °C. V noci a ráno slabý proměnlivý vítr nebo klidno, přes den postupně mírný jižní až jihozápadní vítr 2 až 6 m/s.

Předpověď na čtvrtek (00-24):

Skoro jasno, na severu a severovýchodě přechodně oblačno až zataženo. Nejnižší noční teploty 7 až 3 °C. Nejvyšší denní teploty 18 až 22 °C. Slabý, během dne mírný jižní až jihozápadní vítr 2 až 6 m/s.

Předpověď na pátek (00-24):

Skoro jasno, odpoledne a večer od severozápadu oblačno až zataženo, místy přeháňky. Nejnižší noční teploty 11 až 7 °C. Nejvyšší denní teploty 18 až 22 °C. Slabý jihozápadní vítr do 4 m/s se bude měnit na mírný západní až severozápadní 2 až 6 m/s, informuje chmi.cz.

Předpověď na sobotu (00-24):

Polojasno až oblačno, ojediněle přeháňky, na hřebenech hor smíšené nebo sněhové. Na jihovýchodě území zpočátku až zataženo, místy přeháňky. Nejnižší noční teploty 7 až 3 °C, na jihovýchodě kolem 9 °C. Nejvyšší denní teploty 10 až 14 °C. Mírný severní až severovýchodní vítr 3 až 7 m/s bude k večeru slábnout.

Vyhlídka počasí od neděle do úterý:

Polojasno, během období přechodně oblačno a ojediněle přeháňky. Nejnižší noční teploty 6 až 1 °C, místy přízemní mrazíky. Nejvyšší denní teploty 11 až 16 °C.