Česko zasáhne extrémní počasí.Teploty skočí o 30 stupňů

Aktualizováno 26.9.2018, 21:36 — Autor: ČTK

Praha - Dnešní noc byla nezvykle chladná. Dosud nejnižší teplotu naměřily zhruba dvě třetiny stranic, které fungují víc než 30 let. Nejchladněji bylo na šumavské Rokytské slati, kde teploměr ukázal minus 10,7 stupně Celsia, stanice ale zatím měří jen 13 let. Vyplývá to z informací na webu a od pracovníků Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Už zítra má přitom být na některých místech až 24 stupňů, což je rozdíl o více než 30 stupňů.