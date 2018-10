Čekají nás Vánoce na blátě? Meteorologové nemají příliš dobré zprávy

El Niño je celosvětový fenomén, který ovlivňuje počasí ve velkých částech světa. Jedná se o zeslabení studeného oceánského Peruánského proudu (jinak také Humboldtova proudu) a s tím související oteplení tamních vod. Tato událost nastávala obvykle kolem Vánoc a proto byla rybáři nazvána El Niño Jesus.

JMA a NOAA odhadují šanci, že El Niño v nadcházející zimě projeví na 60 až 70%. A i když účinky El Niña nikdy nejsou stejné, usnadňuje jev předpověď počasí.

Část expertů sice upozorňuje, že neexistuje žádný důkaz, že by měl jev El Niňo nějaký podstatný vliv na počasí u nás, další ale na jeho základě vytváří předpovědi, jak bude letos v zimě. Nedávno zveřejněná studie totiž naznačuje možný vztah mezi El Niñem a počasím v Evropě na podzim.

Podle již zveřejněných předpovědí zasáhnou teploty, které budou vyšší než průměrné, asijsko-pacifický region, Evropu, Severní Ameriku, Afriku a většinu Jižní Ameriky.

Listopad by tak měl být vlhčí a mírnější než je obvyklé. Podle meteorologů by pak v zimě mělo ve vysokých nadmořských výškách v jižních Alpách napadnout hodně sněhu. V údolích by pak mělo kvůli vyšším teplotám spíše pršet. To by pro nás v české kotlině nebyly moc dobré zprávy, protože Vánoce by opět byly spíše na blátě než na sněhu,

Německý meteorologický institut Deutsche Wetterdienst také předpokládá ve své sezónní předpovědi teplý začátek zimy. Podle DWD bude průměrná teplota v září, říjnu a listopadu v celém alpském regionu o 1-2 stupně vyšší než průměrné klima (1981-2014). Prosinec by měl být také teplejší, ale potom by se teploty měly ustálit "jen" o 0,5-1 stupeň výš, než činí dlouhodobý průměr.

Naposledy se El Niño objevil na přelomu let 2015 až 2016 a ovlivnil počasí po celém světě, v Africe dokonce jeho následky způsobily hladomor. Meteorolog BBC Matt McGrath ale zdůrazňuje, že vědci neočekávají, že tento jev bude letos tak intenzivní. I tak by ale mohl být letošní rok jedním z nejteplejších.