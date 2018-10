V Česku padaly teplotní rekordy, bylo téměř 25 stupňů

— Autor: ČTK

Na 43 místech v Česku, ze zhruba 150 stanic měřících alespoň 30 let, dnes padly nebo byly vyrovnány teplotní rekordy pro 10. říjen. Nejtepleji bylo v Neumětelech na Berounsku, kde naměřili 24,9 stupně Celsia. ČTK to řekl Miloš Dvořák z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Nová maxima mají i čtyři stanice z 11 měřící více než 100 let včetně pražského Klementina, které je nejdéle fungující meteorologickou stanicí v zemi.