Kdy v Česku napadne sníh? Přijde výrazné ochlazení, babí léto skončí, říká meteoroložka

Už se zdálo, že do Česka přichází podzim, teploty dokonce místy klesaly pod bod mrazu, ale nakonec se ukázalo „babí léto“. Co vlastně tento pojem znamená a čím je způsoben?

Tento název zřejmě pochází z podobnosti sítě pavouků a šedivých vlasů starých žen – proto babí. Období babího léta přináší vždy oblast vysokého tlaku vzduchu se středem nad východní, jihovýchodní nebo střední Evropou v kombinaci s teplým jižním, jihozápadním nebo jihovýchodním prouděním.

V oblasti vysokého tlaku vzduchu převládají sestupné proudy, ve kterých se oblačnost rozpouští. Zatímco nejvyšší odpolední teploty často ještě vystupují přes 20 °C, noci už bývají studené a v jejich druhé polovině se často vytváří radiační mlhy. Tedy mlhy, které vznikají ve druhé polovině noci z důvodu ochlazujícího se vzduchu těsně nad zemským povrchem.

Období babího léta je odchylka od plynulého chodu počasí během roku. V roce 1959 trvalo toto období neuvěřitelných 7 týdnů v kuse, ale jsou také roky, kdy si z babího počasí neužijeme ani jeden den. Podle kalendáře ještě rozdělujeme období babího léta na jednotlivé dekády – tj. Mariánské, Ludmilsko-Matoušské, zřejmě nejznámější Svatováclavské, Tereziánské a na přelomu října a listopadu dokonce ještě Léto všech svatých. Jediným rozdílem mezi nimi je to, že se posupně snižují denní maxima a naopak přibývá nočních a ranních mlh.

Kdy do Česka opět přijde ochlazení?

Výraznější ochlazení s teplotami do 10 °C očekáváme až ve druhé polovině poslední říjnové dekády tj. od 25. října.

Jak si z pohledu teplot zatím stojí letošní podzim? Hovoří o průměru, nebo spíše nadprůměrných teplotách?

Pokud budeme hodnotit podzim od začátku září tj. meteorologického podzimu, potom je teplotně nadprůměrný, srážkově podprůměrný a bohatý na sluneční paprsky.

Zatím se ani nezdá, že by byl letošní podzim nějak výrazně deštivý. Kdy můžeme očekávat obrat?

Více srážek a oblačnosti přinese až závěr října a vypadá to, že na vrcholky hor rovnou i srážky sněhové.

Kdy předpokládáte, že by na horách mohl napadnout první sníh?

Občasné sněžení očekáváme na horách už na konci října, ale nebude to přechod z léta rovnou do zimy – protože sníh bude odtávat. Nicméně 31. října slaví hydrologové hydrologický Silvestr tzv. Hysil, tedy ukončují srážkovou statistiku pro daný rok, protože to, co spadne na horách, to může roztát až další rok na jaře. Letos to ale platiti nebude.

Lze už nyní předvídat, jak tuhá bude letos zima?

Nelze. Pokud vynecháme babské pověry, pomoci nám mohou klimatologické modely, které musíme brát hodně s rezervou a které „předpovídají“ pro Evropu střední i nadále teplý průběh počasí.

Zahraniční meteorologové hovoří o tom, že by na konci letošního podzimu mohl dorazit jev El Nino. Co přesně to znamená a jak moc je pravděpodobné, že k němu dojde?

El Nino je anomálií, kdy dojde k zeslabení pasátů kolem rovníku a tím pádem se teplá voda západního Pacifiku přesouvá k Jižní Americe. Nad teplou vodou se u pobřeží Jižní Ameriky vytváří četná oblačnost a následuje vlhké počasí, naopak v jihovýchodní Asii panuje suché počasí. Jedná se o pravidelný jev, který se objevuje i kvůli klimatické změně častěji a jeho předpovědi jsou relativně přesné. V roce 2015/16 byl velmi silný a ovlivnil počasí téměř na celém světě. V Evropě střední by mohlo panovat teplejší počasí.

Jakým způsobem by mohl ovlivnit počasí v Česku?

