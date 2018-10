První předpověď na rok 2019: Jaké počasí nás čeká?

Co vše podraží? Podívejte se na ceny u výrobců

Jaká bude teplota v listopadu, jestli na Vánoce napadne sníh nebo kolik mraků bude na Silvestra, to jsou otázky, na které zatím meteorologové nedokáží odpovědět. Experimentální modely počasí, které od centra využívá Evropský program pro monitorování životního prostředí a bezpečnosti Copernicus, ale dokáží předvídat jednotlivé odchylky od normálu.

Díky nim se můžeme alespoň zhruba podívat na to, jaké budou následující měsíce. Ostatně podle grafů zobrazujících odchylky v říjnu zjistíme, že na území střední Evropy a České republiky by mělo tento měsíc panovat zhruba o jeden a půl stupně teplejší počasí, než kolik je průměr. Naopak úhrn srážek se pohybuje 5 až 10 milimetrů pod průměrem.

V listopadu by se v Česku měly teploty pohybovat v průměrných hodnotách, tedy zhruba mezi třemi až pěti stupni Celsia. I četnost srážek by neměla být odlišná od minulých let, pouze na západě území může pršet o něco méně.

Teplotní anomálie v prosinci podle modelu také nehrozí a Česko by měly svírat teploty kolem nuly až dvou stupňů. Úhrn srážek ale bude o zhruba 3 až 4 milimetry menší.

Průměrné lednové teploty se v Česku pohybují kolem mínus dvou stupňů Celsia. Leden roku 2016 by měl být zhruba o půl stupně teplejší, zároveň by měl na západě území poklesnout úhrn srážek o několik milimetrů. Naopak na východě území zřejmě o zhruba dva milimetry stoupne.

Únor už tak chladný nebývá. Průměrné teploty se pohybují kolem mínus jednoho stupně, předpovědi ale ukazují, že blížící se únor bude zhruba o jeden až jeden a půl stupně teplejší.Mohlo by tedy být převážně nad nulou. Zvýší se ale také úhrn srážek, které stoupnou na většině území o zhruba 2 milimetry.

Průměrná teplota v březnu se pohybuje kolem dvou stupňů nad nulou, ten následující březen by ale opět mělo být o něco tepleji. A to zhruba až o půl stupně. Oproti tomu srážkový úhrn zůstane v průměru.

Nejzazší předpověď, kterou Evropské centrum pro střednědobé předpovědi počasí poskytuje, je dubnová. Během tohoto měsíce by se teploty měly pohybovat v průměru kolem osmi stupňů, bez výraznějších odchylek. Naopak stoupnou srážkové úhrny, a to až o 4 milimetry nad průměr.

Meteorologové ale upozorňují, že takto předčasné předpovědi počasí jsou spíše orientační a rozhodně se jimi nelze řídit. Přesto mohou poskytnout první náhled na počasí, které nás příští rok potká.