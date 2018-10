Babí léto vystřídá sychravý podzim? Meteorologové prozradili, co nás čeká v příštích týdnech

Ve čtvrtek bude polojasno, během dne přechodně až oblačno, místy přeháňky. Ráno ojediněle mlhy. Noční teploty 12 až 8 °C. Denní teploty 18 až 22 °C. Foukat bude slabý jihovýchodní vítr.

V pátek bude polojasno až oblačno, ojediněle s přeháňkami. Ráno ojediněle mlhy. Noční teploty 10 až 6 °C. Denní teploty 16 až 20 °C. Meteorologové z Meteopresu navíc očekávají slabý severní vítr.



Jak bude o víkendu?

V sobotu bude jasno až polojasno. Noční teploty 8 až 4 °C. Denní teploty 12 až 16 °C. Mírný severozápadní vítr. V neděli bude polojasno až oblačno, ojediněle přeháňky. Ráno místy mlhy a nízká oblačnost. Noční teploty 6 až 2 °C. Denní teploty 11 až 15 °C. Slabý severozápadní vítr.

Začátek pracovního týdne bude také ještě ve znamení babího léta. „V pondělí bude jasno až polojasno. Noční teploty 9 až 5 °C. Denní teploty 12 až 16 °C. Slabý severozápadní vítr.

V úterý bude polojasno až oblačno, občas přeháňky. Noční teploty 7 až 3 °C. Denní teploty 8 až 12 °C. Mírný severozápadní vítr,“ říkají meteorologové.

Teplotně nadprůměrné počasí, které si Češi v těchto dnech užívají, by podle meteorologů pokračovat i v týdnu od 15. října. „Průměrné týdenní teploty budou vzhledem k postupujícímu podzimu postupně klesat. Očekáváme, že se průměrné týdenní teploty v dalších týdnech dostanou blízko běžným hodnotám pro danou roční dobu,“ říkají odborníci z Českého hydrometeorologického úřadu.

V období od 24.10. do 30.10.2018 bude většinou oblačno až polojasno, občas přeháňky nebo déšť. Ranní teploty by se měly pohybovat kolem 7 až 0 °C, odpolední teploty se vyšplhají na 8 až 14 °C.

V první polovině listopadu by se teploty přechodně mohly dostat i pod průměrné hodnoty. „Předpokládáme, že období od 15. října do 11. listopadu 2018 bude na našem území jako celek teplotně slabě nadprůměrné. Z hlediska celkového množství srážek lze předpokládat, že období 15. 10. - 11. 11. 2018 bude průměrné až slabě podprůměrné. Zejména v prvním týdnu (od 15. 10.) bude pokračovat suchý charakter počasí typický pro babí léto a podobný ráz počasí by měl pokračovat až do konce října,“ říkají meteorologové z ČHMU.

V následujících dvou týdnech by mělo být srážek o něco více, celkově by srážky měly být spíše průměrné.