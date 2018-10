Vyprahlé Česko: Hrozí požáry, nevypalujte trávu, varují meteorologové

Výstrahu s nízkým stupněm nebezpečí dnes zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), platná je do odvolání.

V oblastech, kde hrozí požáry, by lidé neměli vypalovat trávu či pálit spadané listí. V přírodě by neměli rozdělávat oheň v ohništích, neměli by ani kouřit či používat přenosné vařiče. Zároveň by se měli řídit místními vyhláškami a zákazy, které reagují na sucho a nebezpečí vzniku požárů.

Kvůli suchu platila výstraha před požáry i o prázdninách, kdy zároveň panovalo vedro. Řada radnic vydala zákazy rozdělávání ohňů, které pak postupem času rušila. I tak měli hasiči o prázdninách nejvyšší počet zásahů od roku 2015. Požárů bylo letos téměř o 2500 více než loni a zemřelo při nich 12 lidí. Z 27.648 prázdninových výjezdů připadlo 5562 na požáry. Často pomáhaly vrtulníky.

V Česku se podle úterních informací vědeckého týmu Intersucho sucho rozšiřuje a je na 71,1 procenta území republiky. Z toho na 30 procentech je sucho výrazné. Před týdnem bylo sucho na 55 procentech území, z toho na 12 procentech šlo o výjimečné sucho.

Předpověď na čtvrtek (00-24):

Většinou polojasno, ráno a dopoledne zejména v Čechách místy mlhy nebo nízká oblačnost. K večeru v Čechách přibývání oblačnosti a večer v Krušných horách ojediněle déšť. Na východě území většinou oblačno, ojediněle přeháňky nebo déšť. Nejnižší noční teploty 7 až 3 °C, na východě kolem 10 °C. Nejvyšší denní teploty 16 až 20 °C, v 1000 m na horách kolem 12 °C. Slabý proměnlivý vítr do 4 m/s.

Předpověď na pátek (00-24):

Oblačno až zataženo, na jihovýchodě většinou polojasno. Ráno v Čechách místy, na Moravě a ve Slezsku ojediněle mlhy. Na horách na severozápadě a severu místy, na ostatním území ojediněle slabý déšť nebo přeháňky. Nejnižší noční teploty 10 až 6 °C. Nejvyšší denní teploty 14 až 18 °C, na jihovýchodě až 20 °C. Slabý, během dne mírný severní až severovýchodní vítr 2 až 5 m/s.

Předpověď na sobotu (00-24):

Oblačno až zataženo, ráno ojediněle mlhy a ojediněle slabý déšť. Během večera částečné ubývání oblačnosti. Nejnižší noční teploty 8 až 4 °C. Nejvyšší denní teploty 12 až 16 °C. Mírný severní až severozápadní vítr 2 až 5 m/s, uvedl chmi.cz.

Předpověď na neděli (00-24):

Oblačno až zataženo, ráno ojediněle mlhy a na severu a severovýchodě ojediněle slabý déšť. Zpočátku ojediněle, během dne od západu na většině území ubývání oblačnosti na polojasno. Nejnižší noční teploty 6 až 2 °C, při déletrvající zmenšené oblačnosti ojediněle až 0 °C. Nejvyšší denní teploty 11 až 15 °C. Mírný severní až severozápadní vítr 2 až 6 m/s.