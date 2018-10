Česko zasype první sníh? Po víkendu se počasí výrazně změní

Autor: -čem / EuroZprávy.cz

Babí léto se s námi definitivně loučí. Poslední sbohem řekne o víkendu, příští týden už se ponese v duchu podzimu. Přes naše území by také měla přejít studená fronta, která by podle meteorologů z Meteopressu mohla přinést do nížin první sněhové vločky.