Do Česka se žene vichřice, k tomu mráz. Na konci týdne se počasí zlomí

Dnes v noci se nejnižší teploty pohybovaly v rozmezí +3 až -1 °C. Odpoledne teploty stoupnou a podle meteorologů by se měly pohybovat kolem 12 až 16 °C, na severovýchodě kolem 11 °C.

V úterý nás čeká podobné ráno, teploty se opět budou pohybovat kolem

5 °C, mohou ale klesnout i pod nulu. Od severu navíc bude oblačno až zataženo a postupně se na většině území objeví déšť nebo přeháňky, na severních horách v polohách nad 1200 m i srážky sněhové.

Nejvyšší denní teploty stoupnou pouze na 9 až 13 °C, na severovýchodě kolem 9 °C. "V průběhu úterý bude na našem území zesilovat severozápadní vítr. Očekáváme, že nejsilnější bude v nočních hodinách z úterý na středu a v průběhu středy bude zvolna slábnout," uvedli meteorologové.

Lidé by měli zajistit okna a dveře, odstranit nebo upevnit volně uložené předměty například na zahradě, na stavbách je třeba zabezpečit jeřáby. Na prudké poryvy větru, které mohou výrazně zhoršit ovladatelnost auta, si musejí při jízdě dávat pozor i řidiči. Návštěvníci hor by měli omezit túry, nevydávat se do hřebenových partií a řídit se pokyny Horské služby.

V noci na středu a ve středu přes den bude pravděpodobně vát silný západní až severozápadní vítr 7 až 12 m/s, s nárazy kolem 20 m/s, na horách kolem 30 m/s.

Nejnižší noční teploty se budou pohybovat kolem 9 až 5 °C. Nejvyšší denní teploty pak stoupnou pouze na 8 až 12 °C, na severovýchodě kolem 8 °C.

Ve čtvrtek bude oblačno až zataženo na většině území s občasným deštěm. Nejnižší noční teploty dosáhnou 8 až 4 °C, na severovýchodě 5 až 1 °C. Vítr se ustálí, nejvyšší denní teploty ale přesto nepřekročí 11 až 15 °C.

V pátek se mohou objevit mlhy, slabý déšť nebo mrholení. Nejnižší noční teploty opět mírně povyrostou, a to na 7 až 3 °C. Nejvyšší denní teploty se pak ustálí na 12 až 16 °C.

O víkendu se oteplí. Na západě se od vyšších poloh objeví sněhové srážky, nejvyšší denní teploty se ale budou pohybovat kolem 17 °C.