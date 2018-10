Varování meteorologů: Pohroma nekončí. Kalamita bude pokračovat

Až do dnešních 14 hodin platí výstraha meteorologů před silným větrem, který zasáhl celé Česko. Střední stupeň nebezpečí platí pro celé území, vysoký stupeň nebezpečí pak pro některé vybrané okresy.

Nejvyšší riziko hrozí na Vysočině, v Pardubickém kraji a v kraji Jihomoravském. Zde by až do dnešního odpoledne měly nadále řádit silné větry.

Lidé by proto měli zabezpečit své domy a nenechávat nikde povalovat nebezpečné předměty. Pokud můžete, vyhněte se jízdě autem, které je při silném větru hůře ovladatelné. Při řízení jezděte maximálně opatrně.

Meteorologové doporučují před příchodem větru zajistit okna a dveře, odstranit nebo upevnit volně uložené předměty jako květináče, zahradní nábytek nebo plechy a zabezpečit skleníky.

Lidé by se také neměli zdržovat v okolí starších budov, kde hrozí, že vítr strhne střešní krytinu. Neměli by se schovávat pod větší stromy ani chodit do lesa. Pokud je to možné, měli by přečkat nejprudší nárazy větru v uzavřených prostorách.

Pokud vás vichřice zasáhne nepřipravené, nejdůležitější je dostat se do bezpečného místa,která nehrozí riziko úrazu. Neukrývejte se proto pod stromy ani pod ně neparkujte auta. Hasiči totiž v souvislosti s vichřicemi evidují právě největší množství popadaných stromů.

Při každé vichřici se působí vítr velké škody na elektrických sloupech. Ke spadeným drátům se proto rozhodně nepřibližujte, mohou být stále pod proudem a zasáhnout vás i na vzdálenost několika metrů.

Podle statistik českých pojišťoven je silný vítr třetí nejčastější příčinnou, která poškozuje majetek obyvatelstva. Pokud jste tedy nuceni někam jet autem, volte trasy, které nevedou skrz lesy, lesíky nebo velké otevřené pláně. Jeďte pomalu a počítejte s tím, že vůz bude ve větru obtížně zvladatelný.