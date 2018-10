Na Sněžce řádil orkán. Nelze venku chodit, ani se nepostavíte, říká majitel Poštovny

"Sněžka měla největší náraz (větru) ve 22:30, a to 46,6 metru za vteřinu (168 km/h). O orkánu hovoříme od 110 kilometrů v hodině," řekl Drapák. Podle něj v tuto roční dobu není tak silný vítr na Sněžce výjimečný. Vichřice, která kulminovala nad hradeckým krajem v nočních hodinách, by dnes měla postupně slábnout.

Horní úsek lanovky na Sněžku kvůli silnému větru není v provozu od pondělí, dolní úsek z Pece pod Sněžkou na Růžovou horu od úterního odpoledne.

Majitel Poštovny na Sněžce Milan Blaha řekl, že po půlnoci dosahoval vítr na Sněžce v nárazech dokonce 180 kilometrů v hodině. "Za těch sedm let, co tam jsme, se vítr takové síly v tomto období čas od času vyskytuje. Už jsme tam zažili i silnější. Barák samozřejmě v takovém větru pracuje a systémy zpevnění domu kontrolujete. Na jedné straně, ze které fouká, ocelová lana zvoní a na druhé jsou prověšená," řekl Blaha.

V noci na dnešek ale na Sněžce nespal. "V takovém větru už nemůžete venku normálně chodit, to se ani nepostavíte. Když chcete v takové rychlosti větru vyjít ven, je to velký nerozum. Pak se plazíte a držíte se všeho, co tam je, domu, zábradlí. Normálně by vás to odfouklo, navíc, když je namrzlo," uvedl Blaha. Česká poštovna na Sněžce je nejvýše položenou stavbou v České republice, v letní sezoně ji navštěvuje až několik stovek lidí denně.

Dnes ráno byla na Sněžce mlha, minus tři stupně Celsia a přes noc tam nasněžilo. Podle meteorologů během by dnes měla být nad hradeckým krajem proměnlivá oblačnost, zpočátku místy, postupně ojediněle přeháňky. Nad 900 metrů, postupně nad 700 metrů srážky sněhové. Nejvyšší denní teploty by se měly pohybovat mezi devíti až 12 stupni Celsia, v 1000 metrech na horách kolem plus tří stupňů. Vítr by ještě dnes měl na horách dosahovat rychlosti kolem 110 kilometrů v hodině, odpoledne vítr zeslábne.