Počasí drtí Čechy. Změny na ně dopadají hůře než terorismus

— Autor: -lka / EuroZprávy.cz

Lidé změny počasí zvládají jen s obtížemi a na mnoho z nich působí hůře, než co jiného. Zjistili to kanadští vědci, kteří svou studii publikovali v časopise Plos One. V ní uvádějí, že pro mnoho lidí po celém světě včetně Česka jsou teplotní výkyvy větším šokem, než teroristické útoky.