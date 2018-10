Teploty v Česku skočí o 23 stupňů. V noci sněžilo

Kdy smí pronajímatel vstoupit do bytu?

Na Churáňově napadlo asi 12 centimetrů sněhu a na hoře Plechý až 13 centimetrů. Sněhová pokrývka dlouho nevydrží, během dne teploty stoupají. Ve večerních hodinách bude zřejmě pršet i v nejvyšších polohách Šumavy, řekl dnes ČTK Gustav Sysel z českobudějovické pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.

Na jihu Čech jde o první větší sněhovou pokrývku blížící se zimy. "Během noci se ochladilo a dešťové srážky přecházely v polohách nad 800 metrů ve sněhové," uvedl Sysel. V místech od 800 do 1000 metrů spadlo i devět centimetrů sněhu, mohly by se ještě objevit mrznoucí srážky. V nižších částech Jihočeského kraje slabě prší nebo mrholí, teploty se pohybují do pěti stupňů Celsia.

"V příštích dnech se naopak oteplí a bude spíš nadprůměrně teplé počasí," uvedl Sysel. V noci na pondělí bude podle předpovědi meteorologů zataženo, místy s mlhami a ojediněle se slabým deštěm. Teploty by v noci měly klesnout nejvýše na pět až dva stupně Celsia.

Třeba v pondělí 29. října ale bude podle krátkodobé předpovědi přes den 12 až 16 stupňů a ve východní polovině Česka až 20 stupňů Celsia. Ve zbytku týdne pak může rtuť ještě na některých místech vystoupat na 18 nebo 19 stupňů.

Odhadované týdenní průměry teplot ale ukazují, že po oteplení v příštím týdnu se bude opět ochlazovat. Příští týden bude celotýdenní průměr teplot činit asi 15 stupňů a v dalších třech týdnech pak bude klesat postupně z 12 až ke čtyřem stupňům.