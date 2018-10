Česko zasáhne další silná vichřice, meteorologové vydali varování

Výstraha platí od pondělních 17:00 do úterních 17:00. "Od pondělního večera do úterního odpoledne bude foukat na většině území, s výjimkou západní poloviny Čech, silný vítr sedm až 12 metrů za sekundu s nárazy kolem 20 metrů za sekundu (70 kilometrů za hodinu)," oznámili meteorologové.

V oblasti Českomoravské vrchoviny a hor na severu Čech může mít vítr podle nich v nárazech rychlost až 90 kilometrů za hodinu. Na hřebenech hor dosáhne až 110 kilometrů za hodinu, což na mezinárodní stupnici síly větru odpovídá druhému nejvyššímu stupni, vichřici. Vítr bude v průběhu úterního odpoledne od západu slábnout, uvedl ČHMÚ.

Lidé by měli kvůli větru podle ústavu zajistit okna a dveře a schovat předměty volně položené venku, jako třeba zahradní nábytek a květináče. Řidiče pak meteorologové varují, že vítr může učinit auto neovladatelným. Na horách by lidé měli omezit túry, a nevydávat se hlavně na hřebeny hor.

Lidé by se neměli zdržovat v okolí starších budov, kde hrozí, že vítr strhne střešní krytinu. Neměli by se schovávat pod větší stromy ani chodit do lesa. Pokud je to možné, měli by přečkat nejprudší nárazy větru v uzavřených prostorách.