Vichřice už řádí. V Královéhradeckém kraji lámala stromy, část Krkonoš uzavřena

Například v Trutnově spadl strom na parovod a osobní automobil. Stromy ze silnic hasiči odstraňovali v Janských Lázních, Špindlerově Mlýně či ve Vrchlabí. Popadané stromy hasiči odstraňovali také na Rychnovsku, Jičínsku a Náchodsku. Stromy zatarasily například silnice v Uhřínově, u Nového Města nad Metují, v Deštném v Orlických horách nebo u obce Liberk. Celkem měli hasiči v kraji v neděli a v noci na dnešek kvůli větru 25 zásahů. Byl to více než dvojnásobek výjezdů proti poslednímu silnému větru v úterý 23. října.

V Krkonoších za sebou vítr zanechal na několika místech polomy, především ve východní části. Někde stromy popadaly přes cesty, které museli správci Krkonošského národního parku uzavřít.

"Jedná se o červeně značené cesty na Malé Úpě od kostela přes Cestník k Lysečinské boudě a od Rohu hranic na Kutnou. Uzávěra je vydaná do 2. listopadu," uvedl mluvčí parku Radek Drahný.

Meteorologové upozornili, že v hradeckém kraji by měl vítr dnes odpoledne opět zesilovat. Večer a v noci na úterý by mohl vát v nárazech rychlostí 55 až 90 kilometrů v hodině, na horách by rychlost větru mohla dosáhnout kolem 110 kilometrů v hodině.

Předpověď na úterý (00-24):

V noci oblačno až zataženo, místy přechodně polojasno. Zpočátku ojediněle, během noci od západu místy přeháňky, ojediněle i bouřky. Přes den polojasno až oblačno, na východě a severovýchodě zpočátku zataženo a déšť nebo přeháňky, ojediněle i bouřky. Večer v západní polovině Čech přechodně až zataženo a na západě místy, jinde jen ojediněle déšť.

Nejnižší noční teploty 16 až 12 °C, na západě a severozápadě kolem 10 °C. Nejvyšší denní teploty 15 až 19 °C, na západě kolem 14 °C, v 1000 m na horách kolem 11 °C. Čerstvý jihovýchodní až jižní vítr 7 až 12 m/s s nárazy 15 až 25 m/s (55 až 90 km/h), na horách na severu kolem 30 m/s (110 km/h), bude odpoledne od západu slábnout a v Čechách se bude měnit na jihozápadní.

Předpověď na středu (00-24):

Polojasno až skoro jasno, zpočátku místy mlhy nebo zataženo nízkou oblačností. Nejnižší noční teploty 4 až 0 °C, na východě kolem 7 °C. Nejvyšší denní teploty 11 až 15 °C, na východě a jihovýchodě až 17 °C. Zpočátku slabý proměnlivý vítr do 4 m/s, postupně mírný jihovýchodní vítr 2 až 6 m/s, na Moravě a Českomoravské vrchovině během dne čerstvý 4 až 8 m/s, místy s nárazy a na horách na severu kolem 15 m/s.