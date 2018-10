Pohroma neskončila? Vichřice bude pokračovat, varují meteorologové

Varování meteorologů před vichřicí platí pro kraje Jihočeský, Pardubický, Královéhradecký, Jihomoravský a Vysočina do dnešních 17:00. Pro kraje Zlínský, Olomoucký a Moravskoslezský je výstraha prodloužena do 21:00.

Silný vítr zkomplikoval provoz na mnoha železničních tratích. Důvodem jsou většinou stromy, které spadly na koleje. Problémy jsou i na silnicích. Zhruba 30.000 lidí je bez proudu.

Meteorologové doporučují zajistit okna, dveře, odstranit nebo upevnit volně uložené předměty (květináče, zahradní nábytek, plechy, apod.), zabezpečit skleníky, stavební jeřáby apod.

Při řízení auta jet maximálně opatrně a pomalu. Větrné poryvy mohou auto učinit neovladatelné. To platí zejména pro prázdné nákladní auto. Lidé by také měli sledovat dopravní zpravodajství.

Na horách by měli lidé omezit túry a nevydávat se zejména do hřebenových partií. Měli by také dodržovat pokyny Horské služby a dávat pozor na možnost pádu drátů vysokého napětí. Pokud leží na zemi, nepřibližovat se k nim.

Dne večer by se měl vítr uklidnit a ve středu už by mělo být polojasno až skoro jasno. Nejvyšší teploty vyrostou na 11 až 15 °C, na východě a jihovýchodě až na 17 °C.