Prudké ochlazení ještě dlouho nepřijde. Kdy začne ten pravý podzim?

Počasí v Česku ničím nepřipomíná sychravý podzim. Na většině území převládá jasné až polojasné počasí s jen občasným deštěm nebo přeháňkami. Mírnou změnu lze očekávat o víkendu, kdy teploty klesnou v sobotu na 9 až 13 °C.

Obdobně by mělo být v neděli, od pondělí ale teploty opět porostou. Pohybovat by se měli kolem 14 až 18 °C s tím, že meteorologové žádné větší výkyvy nebo přeháňky neočekávají.

V podobném duchu se ponese celý příští týden. Ochladit na zhruba 13 °C by se mělo až v pátek, i přesto by mělo být jasno až polojasno, stejně jako v sobotu. Podle předpovědi společnosti Meteopress by se mělo v neděli opět mírně oteplit. To bude ale naposledy.

"Vypadá to, že nejméně ještě týden budou teploty nadprůměrné a že mírné ochlazení přinesou jen přechody slabých studených front. Ochlazení přinese přesně sv. Martin tj. 11. listopad," řekla serveru EuroZprávy.cz meteoroložka Dagmar Honsová.

Přesto se teploty udrží nad nulou nejen po zbytek listopadu, ale pravděpodobně i v prosinci. "Pokud budeme vycházet ze sezonních předpovědí velkých světových center - potom to vypadá, že prosinec bude v Evropě střední dalším teplotně nadprůměrným měsícem a že bude připomínat spíše podzim, než zimu," dodala.

Česko tak letos prožívá zatím nejteplejší rok v historii klementinského měření v Praze. A zatím to na prudký zlom v počasí nevypadá, podle meteorologů tak letošní rok bude s největší pravděpodobností teplejší než předchozí roky.