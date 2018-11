Velká předpověď: Jaký bude listopad? V polovině měsíce přijde změna

Teplotně nadprůměrné počasí právě končícího týdne (od 29. 10. do 4. 11.) bude pokračovat i v prvních dvou předpovědních týdnech (do 18.11.). Uvedl to Český hydrometeorologický ústav v dlouhodobém výhledu počasí.