Velká předpověď na Vánoce: Napadne letos vůbec sníh?

Šokující zpověď ženy, která navštívila uprchlický tábor. Co tam viděla?

Rostoucí ceny nemovitostí ohrožují statisíce domácností. Co se s tím dá dělat?

Co nás čeká v zimě? Meteorologové očekávají příchod El Niña, může to být hodně zlé

Po letošní rok se může Česko s vysokými teplotami rozloučit. Od příštího týdne začnou klesat až k pěti stupňům nad nulou během dne, v noci dokonce k nule. Může se podle meteorologů objevit i mráz.

To ukazují i předpovědní modely britské AccuWeather. Ty ukazují, že zatímco během tohoto týdne bude i přes klesající teploty polojasno, v tom následujícím týdnu bude převážně zataženo. Teploty během noci klesnou až na -2 stupně.

V posledním listopadovém týdnu by měly teploty v noci klesnout dokonce až k -4 stupňům, během dne ale opět vzrostou, a to až k deseti stupňům nad nulou.

Tyto teploty by měly pokračovat i prvního prosincového týdne. Průměrná denní teplota by se měla pohybovat kolem 7 až 8 stupňů a teplota v noci by měla být jen mírně nad nulou.

Druhý prosincový týden přinese výrazné ochlazení a denní teploty by se měly poprvé pohybovat kolem -1 stupně. Ačkoliv bude mrznout, sněhu se zatím Česko zřejmě nedočká.

Ten by se mohl poprvé objevit až během třetího prosincového týdne. V předvánočním období ale nevydrží dlouho, teploty by měly podle modelů stoupnout k 5 stupňům.

Zde by se měly držet i během Vánoc a silvestrovských oslav. Ačkoliv se během posledního týdne bude teplota v noci pohybovat kolem nuly, přes den teploty vyrostou až na 6 stupňů nad nulou.

Výraznější ochlazení by měl přinést až leden příštího roku, kdy by měla teplota klesnout během dne k bodu mrazu.