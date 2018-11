V Česku začne mrznout a sněžit. Počasí čeká radikální zlom

Šokující zpověď ženy, která navštívila uprchlický tábor. Co tam viděla?

Babí léto v Česku skončilo. Přichází ochlazení a teploty klesat k nule. V některých místech Česka spadnou i několik stupňů pod bod mrazu.

"Dny babího léta máme sečtené. Období tzv. malého babího léta ukončí studené severní proudění o víkendu. Po té už to vypadá na klasický průběh listopadového počasí s ranními mrazy a odpoledními teplotami pod 10 °C," řekla serveru stars24.cz meteoroložka Dagmar Honsová.

První ochlazení přijde už ve čtvrtek, kdy nejnižší noční teploty klesnou na +2 až -2 °C. Nejvyšší denní teploty pak nepřekročí 6 až 10 °C.

V pátek se ještě více ochladí. Nejnižší noční teploty klesnou až na -3 °C. Nejvyšší denní teploty se pak budou pohybovat zhruba kolem 5 až 9 °C, při nízké oblačnosti budou pouze 3 °C.

O víkendu bude jasno až polojasno, nejnižší noční teploty klesnou na 0 až -4 °C. Nejvyšší denní teploty budou také klesat, a to na 4 až 8 °C. V neděli pak do Česka dorazí sněhové přeháňky, a to zejména ve vyšších polohách. Teplotně na tom bude sobota podobně jako v neděli.

V příštím týdnu už se moc neohřejeme. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat kolem +1 až -4 °C. Nejvyšší denní teploty pak nevystoupají výše než na 1 až 6 °C.