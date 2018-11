Česko opět zasypal sníh. Tvoří se námraza, řidiči by měli zbystřit

Co nás čeká v zimě? Meteorologové očekávají příchod El Niña, může to být hodně zlé

Na silnicích na Vsetínsku se dnes ráno může místy tvořit náledí, zejména na mostech a v blízkosti vodních toků. Sjízdné jsou se zvýšenou opatrností. Ve zbývajících částech Zlínského kraje jsou vozovky většinou holé a suché, lokálně snižují dohlednost mlhy.

V kraji je oblačno až skoro zataženo, místy fouká slabý vítr. Teplota se ráno pohybovala od minus tří do plus dvou stupňů Celsia. Odpolední maxima by podle předpovědi měla dosáhnout čtyř stupňů Celsia. Přes den bude převážně zataženo s občasným sněžením, které se bude postupně měnit na déšť se sněhem nebo déšť. Večer budou srážky ubývat. Vát bude slabý, během dne přechodně mírný severovýchodní vítr.

Zvýšenou opatrnost doporučují silničáři motoristům v horských částech Libereckého kraje. Na silnicích nižších tříd v Krkonoších na Semilsku je v polohách nad 800 metrů nad mořem ujetá vrstva sněhu a v Jizerských horách na Jablonecku mohou být namrzlé či zledovatělé silnice v lesních úsecích.

Lokálně zledovatělá vrstva krytá posypem se může podle silničářů vyskytovat i na silnicích nižších tříd na Liberecku, které jsou ošetřované inertně. Varování před námrazou platí i pro silnici I/13 z Liberce do Frýdlantu. Na Českolipsku jsou silnice holé, suché a sjízdné bez omezení.

Na silnicích nižších tříd Vysočiny zůstala po pondělním sněžení místy ujetá vrstva sněhu posypaná drtí. Sjízdné jsou s opatrností. Solené hlavní tahy jsou holé, vlhké nebo suché, uvedla na webu krajská správa a údržba. Teploty kraji byly k ránu kolem nuly, přes den může znovu sněžit.

Vozovky v Jihočeském kraji zůstávají sjízdné pouze se zvýšenou opatrností. Na řadě míst regionu lehce mrholí a na silnicích se může vytvářet námraza. Řidiči musí být obezřetní především na vozovkách ve vyšších nadmořských polohách.

Se zvýšenou opatrností jsou dnes ráno po nočních sněhových přeháňkách sjízdné silnice ve vyšších polohách Šumperska a Jesenicka. V ostatních částech Olomouckého kraje jsou vozovky holé a suché, avšak řidiči si musí dát pozor na mlhu a silný vítr.