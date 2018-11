Dočkáme se ještě oteplení? Meteoroložka prozradila, co nás čeká v příštích dnech

Co nás čeká v zimě? Meteorologové očekávají příchod El Niña, může to být hodně zlé

Podzim byl až dosud teplotně spíše nadprůměrný. To se ale teď podle Honsové změnilo. „Teploty jsou teď podpůrměrné. Třeba v Praze jsou pod průměrem více než o 5 °C oproti normálu, který by měl být 7,3 °C. Nicméně v druhé polovině týdne by se mělo mírně oteplit a měli bychom se dostat k hodnotě 2 °C pod normálem,“ uvedla pro EuroZprávy.cz.

Ani o víkendu to nebude lepší. „Vypadá to, že v odpoledních maximech bychom o víkendu mohli naměřit 6 nebo 7 °C, nicméně bude pošmourno. Bude zataženo nízkou oblačností, budou padat mlhy, takže se nemůžeme těšit na příjemné počasí, které by nás lákalo ven,“ popisuje meteoroložka pro EuroZprávy.cz.

V tuto chvíli k nám podle Honsové proudí chladnější vzduch od severovýchodu, který se dnes bude měnit na teplejší vzduchu od jihovýchodu, takže se dostaneme do inverznějšího charakteru počasí.

Počasí komplikuje dopravu

Včera dopravu komplikoval sníh a náledí, dnes ráno byla situace o něco lepší. „V průběhu nočních hodin foukal čerstvý vítr, takže vodu, která byla na silnicích ze včerejška, vyfoukal. Řidiči se tak mohou pouze ojediněle setkat s náledím – a to zejména v horských oblastech a vyšších nadmořských výškách,“ vysvětluje expertka.

Během dne se ale situace na silnicích výrazně zhorší. „Od jihu už začíná sněžit, takže na jihu Jihočeského kraje lze očekávat komplikace v dopravě. Kolem poledne by mělo začít sněžit také v Praze. Během odpoledne pak čekáme srážky sněhové, smíšené či mrznoucí na celém území Česka. Takže nebezpečné meteorologické jevy v dopravě začnou během dnešního dne narůstat. Odpoledne se z mrznoucích srážek začne tvořit ledovka a ve večerních hodinách i náledí,“ varuje pro EuroZprávy.cz Honsová.

Náledí pak bude komplikovat život řidičům i ve středu. „Stejné to bude i zítra ráno, kdy by mělo být náledí až na 60 procentech území,“ upozorňuje meteoroložka.

A podobné to bude až do konce týdne. „Modely ukazují, že dnešek bude na srážky a sníh nejbohatší. Nicméně v ranních a dopoledních hodinách se budou vytvářet mrznoucí mlhy a to až do konce pracovního týdne. Ve večerních a nočních hodinách budou teploty stále klesat pod bod mrazu, takže se bude tvořit náledí," dodala pro EuroZprávy.cz Honsová.

Předpověď na týden:

V úterý bude zataženo až oblačno, během dne na většině území občasné sněžení, pod 400 m déšť se sněhem nebo déšť. Ojediněle i srážky mrznoucí. Nejvyšší teploty 0 až 4 °C. Teplota v 1000 m na horách kolem -4 °C. Mírný až čerstvý východní až severovýchodní vítr.

Ve středu zataženo až oblačno, místy slabý déšť, na horách sněžení. Noční teploty 1 až -3 °C. Denní teploty 1 až 5 °C. Mírný severovýchodní vítr.

Ve čtvrtek zataženo až oblačno, místy déšť, na horách sněžení. Noční teploty 2 až -2 °C. Denní teploty 1 až 5 °C. Mírný východní vítr.

V pátek bude zataženo, mlhavo. Ojediněle přeháňky. Noční teploty 1 až -3 °C. Denní teploty 1 až 5 °C. Mírný jihovýchodní vítr.

V sobotu bude zataženo, mlhavo. Ojediněle přeháňky. Noční teploty 2 až -2 °C. Denní teploty 1 až 5 °C. Mírný severovýchodní vítr.

V neděli bude zataženo, mlhavo. Noční teploty 2 až -2 °C. Denní teploty 0 až 4 °C. Mírný severovýchodní vítr.

V pondělí bude oblačno, mlhavo. Noční teploty -5 až -1 °C. Denní teploty -3 až 1 °C. Mírný severovýchodní vítr.

Výhled od 27.11. do 3.12.2018

Většinou oblačno, občas smíšené přeháňky, na horách srážky sněhové. Ranní teploty 0 až -6 °C, odpolední teploty 0 až 6 °C.