Meteorologové varují: Na východě Česka, Vysočině a jižní Moravě se může tvořit ledovka

Aktualizováno 21:43 — Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Na většině území Moravy, ve Slezsku, na Vysočině a ve východních Čechách se může až do středečního rána tvořit slabá ledovka. Chodníky a vozovky mohou klouzat, chodci i řidiči by měli být opatrní. Uvedl to dnes Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).