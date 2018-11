Na Česko se ženou arktické mrazy, bude opět chumelit

Od jihovýchodu k nám proudí teplý vzduch, to se ale podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) brzy změní. Už v sobotu k nám začne pronikat chladnější vzduch, v polovině týdne pak pořádně přituhne.

"V polovině týdne bude vliv tlakové níže nad Středomořím slábnout a ze severní nad východní Evropu postoupí tlaková výše a kolem ní bude na naše území proudit studený vzduch od severovýchodu až východu," uvádí ČHMÚ.

V pátek v noci teploty klesaly k 3 až -1 °C, ráno se díky slabému mrholení mohla objevovat ledovka. Přes den teplota vystoupá k 3 až 7 °C. Zpočátku zatažená obloha by se podle ČHMÚ měla během dne protrhávat.

I v sobotu by mělo být většinou zataženo, místy můžeme očekávat mlhy a mrholení. Postupně od západu by se měl objevovat déšť, v polohách nad 1000 metrů nad mořem budou srážky smíšené nebo sněhové. Teplota v noci by se měla pohybovat mezi 1 až 5 °C, přes den pak bude kolem 3 až 7 °C.

V neděli by podle meteorologů měla v noci teplota klesnout pod bod mrazu, v Čechách by při zmenšené oblačnosti mohlo být i kolem -3 °C. Přes den by pak mělo být kolem 3 až 7 °C. Srážky by se měly objevovat jen ojediněle.

Už v pondělí nás čeká mírné ochlazení k 1 až 5 °C, podle meteorologů by pak postupně během dne mělo zejména na jižní polovině našeho území pršet, v polohách nad 600 metrů se pak budou objevovat srážky smíšené nebo sněhové.

Úterý přinese občasné sněžení i do nižších poloh, pod 300 metrů by se měl objevovat déšť se sněhem. Teplota klesne k -2 až 2 °C. Čerstvý severovýchodní vítr by mohl v nárazech dosahovat rychlosti až 15 metrů za sekundu.

Od středy do pátku by pak podle ČHMÚ měly udeřit pořádné mrazy. Teploty v noci budou klesat k -3 až -8 °C, na sněhové pokrývce by mohlo být až -10 °C. Přes den se pak bude teplota pohybovat kolem -3 až 2 °C. Zejména v závěru období by mělo ojediněle sněžit.