Varování meteorologů: Česko pokryjí desítky centimetrů sněhu. Hrozí dopravní kolaps

V dalších třech týdnech se budou teploty pohybovat kolem hodnot běžných pro tuto část roku. Vyplývá to z měsíční předpovědi počasí, kterou dnes zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Ten také vydal varování na pondělí, kdy může napadnout v jižních Čechách, na Vysočině a na severovýchodě území místy až 20 cm nového sněhu.

Postupný pokles teplot z předchozího období bude pokračovat a nejbližší týden bude podle meteorologů teplotně slabě podprůměrný. "V následujících týdnech předpokládáme, že teploty vzduchu se budou převážně pohybovat v intervalech normálních hodnot pro danou roční dobu," uvedl ČHMÚ.

Lidé by měli v příštím týdnu počítat s deštěm. "Vzhledem ke všeobecnému poklesu teplot očekáváme kromě dešťových srážek i sněhové srážky, a to zejména na horách," upozorňují meteorologové. V nižších polohách bude podle nich sněžit zatím jen přechodně.

Přesto by mohlo napadnout až 20 centimetrů sněhu, což by po zkušenostech z minulých let mohlo způsobit dopravní kolaps na řadě míst v Česku, především ve větších městech, která se zatím stále potýkají s uzavírkami a opravami na silnicích.

Dlouhodobá průměrná teplota pro období mezi 26. listopadem a 23. prosincem je 0,2 stupně Celsia. Nejtepleji bylo v roce 2006, kdy průměr činil 4,5 stupně Celsia. Zatím nejnižší průměr, minus 5,3 stupně, meteorologové zaznamenali v roce 1969.

Měsíční výhled vyjadřuje celkový charakter počasí, nepostihuje proto všechny možné výkyvy, upozorňuje ČHMÚ. Úspěšnost výhledu se podle meteorologů pohybuje u teplot kolem 75 procent, u srážek kolem 65 procent. Předpověď na třetí a čtvrtý týden se často blíží dlouhodobým klimatickým hodnotám pro příslušná období.