Předpověď počasí na prosinec a Vánoce: Meteorologové se spletli? Nová předpověď ukazuje, že vše je jinak

— Autor: -lka / EuroZprávy.cz

Ještě před několika dny meteorologové uváděli, že počasí v prosinci by mělo být stejně jako po většinu roku teplotně nadprůměrné. Podle poslední předpovědi meteorologů to ale bude přesně naopak. V následujících čtyřech týdnech by mělo převládat spíše mrazivé, teplotně průměrné až podprůměrné počasí.