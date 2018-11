Varování meteorologů: Kromě vichřice zasáhne Česko i silná ledovka

Co může nájemce změnit v nájemním bytě?

Vítr má dnes odpoledne a večer dosáhnout na Českomoravské vrchovině a na severu republiky rychlosti až 70 kilometrů v hodině, na hřebenech hor může být rychlost ještě vyšší, v nárazech může mít sílu vichřice. V pátek bude postupně zeslabovat. ČTK to sdělil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

"Na Českomoravské vrchovině a na severu bude foukat silný vítr. V Čechách budou kvůli namrzajícím srážkám problémy v dopravě," uvedli meteorologové.

Podle nich bude dnes v Česku zesilovat jihovýchodní proudění a v pátek budou od západu postupovat srážky, které budou na většině území Čech dešťové. Vzhledem k podchlazenému povrchu se bude místy, zejména v západní polovině Čech, tvořit ledovka, doplnili meteorologové.

Lidem doporučují, aby kvůli větru zajistili okna a dveře a upevnili předměty volně uložené venku, například zahradní nábytek. Na větrné poryvy si musí dát pozor také řidiči a turisté by se raději neměli vydávat do hor, zejména na túry po hřebenech. S ohledem na ledovku by lidé měli počítat s tím, že chodníky a vozovky mohou klouzat.

Výstraha ČHMÚ před ledovkou platí pro Prahu a Středočeský, Karlovarský, Plzeňský, Jihočeský, Liberecký a Ústecký kraj od pátečních 06:00 do sobotního rána. Upozornění na silný vítr je v platnosti do pátečních 15:00 pro celý Liberecký kraj a Vysočinu a pro okresy Jindřichův Hradec, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Náchod, Trutnov, Děčín, Jeseník, Šumperk a Bruntál.