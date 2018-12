Počasí v Česku se rapidně změní, prudce se oteplí. Meteorologové vydali varování

Děsivá záhada ostrova Eilean Mor: Co se stalo se strážci majáku, kteří beze stopy zmizeli?

Nejvyšší denní teploty by se dnes měly pohybovat kolem -3 až +1 °C, v jihozápadní polovině Čech kolem +3 °C, v 1000 m na horách kolem -1 °C, na Šumavě a v Krušných horách kolem +2 °C.

Na neděli meteorologové vydali varování. Bude zataženo až oblačno, zpočátku ojediněle déšť i mrznoucí. Odpoledne se postupně od západu na celém území objeví déšť, zejména na Moravě místy mrznoucí s tvorbou ledovky. Ojediněle padnou i mrznoucí mlhy.

Nejnižší noční teploty se budou pohybovat kolem -1 až -5 °C, v západní polovině Čech k ránu oteplování. Nejvyšší denní teploty vyrostou na 3 až 8 °C, na Moravě a na severovýchodě Čech -2 až +2 °C.

Výstraha meteorologů platí i na pondělí, kdy se rovněž mohou vyskytnout mrznoucí srážky s tvorbou ledovky. Bude zataženo až oblačno a občas déšť, na Moravě a ve Slezsku zpočátku místy mrznoucí déšť s tvorbou ledovky. Ojediněle mlhy. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat kolem 7 až 3 °C, na Moravě a ve Slezsku a na severovýchodě Čech +2 až -2 °C.

Nejvyšší denní teploty pak vyrostou až na 8 až 12 °C, na Moravě a na severovýchodě Čech 3 až 7 °C. Mírný jihozápadní až jižní vítr 3 až 7 m/s. Denní teploty na 10 °C by se měly v Česku udržet až do středy. Pak začnou postupně klesat. Ještě v sobotu by se ale měly pohybovat kolem 9 °C