Žene se vichřice. Může kácet vánoční stromy, varují meteorologové

"Během noci na sobotu bude přes naše území přecházet od západu studená fronta, na frontě se bude jihozápadní vítr měnit na západní a zesílí, v Čechách a na Českomoravské vrchovině bude dosahovat v nárazech rychlostí 55 až 70 kilometrů v hodině," uvedli meteorologové.

Obyvatelé Vysočiny a okresů Chrudim, Svitavy a Znojma by měli počítat se silný větrem od sobotních 02:00 do 08:00. V západní polovině Čech bude silný vítr vát od dnešních 22:00 do nedělních 16:00.

Lidé ve zmíněných regionech by podle něj měli proto zajistit okna, dveře a předměty, které mají venku volně uložené, včetně vánočních stromů. Na horách by měli omezit túry zejména do hřebenových partií. Řidiči by měli jezdit maximálně opatrně.

Předpověď na sobotu (00-24):

Většinou oblačno, místy přeháňky, nad 700 m sněhové. Na Moravě a ve Slezsku zpočátku zataženo s občasným deštěm, nad 1000 m se sněžením. Zpočátku ojediněle mlhy, zejména na Moravě. Nejnižší noční teploty 6 až 2 °C. Nejvyšší denní teploty 5 až 9 °C. Čerstvý západní až jihozápadní vítr 4 až 9 m/s, místy s nárazy kolem 15 m/s, na horách kolem 20 m/s. Na severovýchodě Čech a na Moravě zpočátku vítr mírný 2 až 5 m/s.

Předpověď na neděli (00-24):

Zataženo až oblačno, občas déšť nebo přeháňky, nad 900 m srážky smíšené nebo sněhové. Nejnižší noční teploty 6 až 2 °C. Nejvyšší denní teploty 6 až 10 °C. Čerstvý západní až jihozápadní vítr 4 až 9 m/s, s nárazy kolem 15 m/s, na horách kolem 20 m/s, informuje portal.chmi.cz.

Předpověď na pondělí (00-24):

Proměnlivá, převážně velká oblačnost, na většině území sněhové přeháňky, zpočátku pod 600 m, postupně pod 300 m dešťové. Nejnižší noční teploty +4 až 0 °C. Nejvyšší denní teploty 2 až 6 °C. Čerstvý severozápadní vítr 4 až 9 m/s, místy s nárazy kolem 15 m/s, na horách kolem 20 m/s.