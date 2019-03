Na Česko se žene kalamita. Zasáhne nás vichřice a zasype sníh

V sobotu se nad našim územím objeví místy přeháňky nebo déšť, četnější na horách, ve výškách nad nad 700 m přejde ve srážky smíšené nebo sněhové. Nejvyšší denní teploty ale přesto stoupnou na 4 až 8 °C.

V průběhu celého dne a noci na neděli ale bude některé regiony pustošit silný vítr, který místy dosáhne rychlosti 15 až 20 m/s. V západní polovině Čech bude vát do nedělních 16:00.

Lidé by měli zajistit okna, dveře a předměty, které mají venku volně uložené, včetně vánočních stromů. Na horách by měli omezit túry zejména do hřebenových partií. Řidiči by měli jezdit maximálně opatrně.

V neděli bude zataženo až oblačno, občas déšť nebo přeháňky, zpočátku nad 1000 m, postupně nad 800 m srážky sněhové, na horách trvalejší. Noční teploty klesnou na 6 až 2 °C, během noci ale dojde k oteplování a nejvyšší denní teploty stoupnou na nezvyklých 6 až 10 °C.

Vichřice ale bude pokračovat a udeří při rychlosti 15 až 20 m/s, na horách kolem 25 m/s. Hrozí také tvorba sněhových jazyků.

Sněhu si ale užijeme dosyta i v pondělí. Na většině území se totiž objeví sněhové přeháňky, zpočátku pod 600 m, postupně pod 300 m dešťové. Na horách se očekává trvalejší sněžení.

Nejvyšší denní teploty už nepřekročí 2 až 6 °C. Další sněžení meteorologové očekávají ve středu, kdy bude zataženo až oblačno a teploty se budou pohybovat kolem 0 až 4 °C.