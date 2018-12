Meteorologové rozšířili varování před silným větrem. Zajistěte okna, dveře i volné předměty, radí

Řítí se eurozóna do problémů?

Vítr může podle meteorologů v nárazech dosahovat rychlosti až 70 kilometrů v hodině. Výstraha před ním platí pro Prahu a Středočeský, Jihočeský, Plzeňský, Karlovarský, Ústecký a Liberecký kraj do nedělních 16:00.

Na Vysočině, v Moravskoslezském kraji a v některých okresech Olomouckého a Zlínského kraje vítr nabere na síle v noci na neděli a stejně jako v regionech v západní polovině Čech má foukat do nedělních 16:00.

Podle ČHMU hrozí poškození stromů a lesních porostů, možné jsou i menší škody na budovách. Nebezpečí úrazu uvolněnými předměty a zlomenými větvemi, možné komplikace v dopravě.

Doporučují, aby zajistili okna, dveře a předměty, které mají venku volně uložené, včetně vánočních stromů. Na horách by měli omezit túry zejména do hřebenových partií. Řidiči by měli jezdit maximálně opatrně.

"Doporučuje se zajistit okna, dveře, odstranit nebo upevnit volně uložené předměty, zabezpečit skleníky, vánoční stromy apod. Dbát zvýšené opatrnosti při pohybu venku a při řízení vozidel. Na horách omezit túry a nevydávat se zejména do hřebenových partií," uvádí meteorologové.