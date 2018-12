Předpověď počasí na Vánoce a Silvestra: Zasype Česko sníh? V jednom případě zřejmě ano

Meteorologové předpokládají, že období od 10. prosince 2018 do 6. ledna 2019 bude teplotně průměrné. Týdenní průměry nejvyšších denních teplot se budou pohybovat kolem +2 °C, týdenní průměry nejnižších nočních teplot kolem -2 °C.

Ve třetím a čtvrtém týdnu, tedy v období Vánoc a Silvestra, se ochladí a teploty v noci spadnou na -4 °C. Ve třetím a čtvrtém týdnu se ale vzhledem k nejistotě předpovědi mohou průměrné teploty od těchto hodnot i dosti odchylovat.

Jako nejchladnější se jeví týden od 17. do 23. prosince s průměrnou týdenní minimální teplotou kolem -5 °C a průměrnou týdenní maximální teplotou kolem +1 °C.

Srážkově meteorologové očekávají první dva týdny předpovědi (10.-23.12.) nadprůměrné, další dva týdny (24.12.-6.1.) pak průměrné.

To není dobrá zpráva pro milovníky bílých Vánoc a zasněženého Silvestra. I zahraniční modely totiž ukazují, že Vánoce v Česku pravděpodobně budou na blátě. Mohlo by dokonce být polojasno s teplotami kolem 5 °C.

Naopak na Silvestra by sníh napadnout mohl. Prozatimní britské předpovědi ukazují, že by se nejvyšší denní teplota měla pohybovat kolem -1 °C. Právě 31. prosince by také odpoledne mělo začít sněžit, což by mělo vydržet až do 5. ledna.

Poté by ale měly teploty stoupnout opět na zhruba 5 °C během dne a sněžení vystřídá oblačné až polojasné počasí.